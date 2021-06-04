«Круэлла» с Эммой Стоун: Фем-версия «Джокера» или диснеевская патока?

В новом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов восхищаются актерскими работами Эммы Стоун и Эммы Томпсон и обсуждают, насколько цельной получилась «Круэлла».

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