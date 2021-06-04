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Подкаст«Круэлла» с Эммой Стоун: Фем-версия «Джокера» или диснеевская патока?

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Чем удивляет сценарий «Круэллы», а что в нем оказалось предсказуемым? Смогли ли создатели передать дух эпохи панка через музыку и костюмы? Как в фильме совмещены история о ментальном расстройстве, критика классового неравенства и новая концепция семьи? И зачем вообще студии Disney снимать еще одну предысторию злодейки?

Эмма Стоун
Эмма Томпсон

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В новом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов восхищаются актерскими работами Эммы Стоун и Эммы Томпсон и обсуждают, насколько цельной получилась «Круэлла».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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