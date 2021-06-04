«Круэлла» с Эммой Стоун: Фем-версия «Джокера» или диснеевская патока?

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Чем удивляет сценарий «Круэллы», а что в нем оказалось предсказуемым? Смогли ли создатели передать дух эпохи панка через музыку и костюмы? Как в фильме совмещены история о ментальном расстройстве, критика классового неравенства и новая концепция семьи? И зачем вообще студии Disney снимать еще одну предысторию злодейки?
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В новом выпуске редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов восхищаются актерскими работами Эммы Стоун и Эммы Томпсон и обсуждают, насколько цельной получилась «Круэлла».
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов