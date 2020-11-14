«Тихое место 2» — самый страшный фильм лета. Как он устроен?

Манипуляции с жанрами, симфония саспенса, шок и сентиментальность. Авторский метод Джона Красински инспектирует Павел Пугачев.



Злоключения семейства Эбботт продолжаются. Мать и трое ее детей (один из которых — грудной) выживают в мире, где каждый звук может стать последним. Отец семейства героически погиб в финале первого фильма, дом затопило, и теперь им приходится искать новое жилье и буквально идти на свет.

Из герметичного хоррора «Тихое место» превратилось в довольно лихой боевик (один из продюсеров фильма — Майкл Бэй). Но и в этом жанре Джон Красински остается расчетливым формалистом, который трезво прикидывает эффект иногда от оригинальных, а иногда от уже проверенных приемов и не стесняется заимствовать у великих.

Звуки и тишина

Первое «Тихое место» впечатляло работой со звуком. С одной стороны, там активно использовались традиционные для современных хорроров джампскейры — резкие звуковые контрасты, заставляющие вздрогнуть любого зрителя. С другой стороны, не менее шокирующего эффекта звукорежиссеры Этан Ван дер Рин и Эрик Аадаль (они делали и второй фильм) достигали тишиной — абсолютным звенящим молчанием, когда слышно биение крови в висках.

Милли Симмондс и Джон Красински

Во второй части этот прием усовершенствовали: одна из дочерей Эвелин глухая, и во многих сценах зритель оказывается как бы на ее месте. Так что если посреди напряженной экшен-сцены «Тихого места 2» вдруг пропадает звук, это не проблема саунд-системы кинотеатра.

В первом фильме локации были ограничены домом, ближайшей рощей и водопадом, а в сиквеле вместе с выходом за пределы хижины в лесу заметно расширяется и звуковая карта. Вместо скрипа половиц — громкие выстрелы, вместо шепотов — иногда и крики. Появляются новые локации, персонажи, иные художественные задачи. Уже на одном голом концепте «хоррор про опасность шума» выехать не получится, и Красински меняет жанровую формулу и расширяет арсенал приемов.

Монстры вышли из тени

Одной из причин успеха первого фильма была оригинальная жанровая формула: это был хоррор для тех, кто хорроры не очень любит. В соответствии с новой тенденцией слоубёрнеров акцент был сделан на нагнетании саспенса, на ожидании страшного, а не на его демонстрации. Сиквел в этом отношении куда более прямолинеен. Монстров, в первой части показанных мельком и в полутьме, стало гораздо больше. Угроза тут прямая и явная, с ней бороться сложно, но можно, так что камера с увлечением разглядывает иноземных чудищ, бережно нарисованных специалистами студии Industrial Lights & Magic.

Боевик для тех, кто не любит боевики

Милли Симмондс и Киллиан Мёрфи

В сиквеле повторен фокус с демократизацией жанра, только уже не хоррора, а экшен-боевика. ТМ 2 — боевик, но подходящий и тем зрителям, кому неинтересно смотреть за бесконечными перестрелками: за оружие тут хватаются нечасто. Каждый выстрел как последний, герои не всесильны, в самые ответственные моменты что-то обязательно идет не так, очевидный путь к спасению оказывается ложным, и даже у самых крепких ребят могут сдать нервы. Саспенс от этого только усиливается.

Параллельный монтаж

Помимо игр со звуком и жанрами, Красински умело обманывает ожидания зрителей, заставляя ждать подвоха там, где его, возможно, и не будет (и наоборот). Лицо одного из главных героев поначалу скрывается за маской (впрочем, узнать его сможет каждый взглянувший на постер), одну сцену мы практически целиком видим через снайперский прицел, но через чей? Камера то и дело подкрадывается к людям со спины, как будто она закреплена на плече у монстра. Но главный и безотказный прием тут — параллельный монтаж. Персонажи разобщены, вынуждены выживать каждый сам по себе, однако через монтаж их линий создается иллюзия единства времени и пространства. Эбботты как будто действуют группой, смотрят друг на друга и вот-вот бросятся на помощь, но нет, это лишь иллюзия.

Красински как ученик Спилберга

«Тихое место 2» начинается с флешбэка. Последний день относительно мирной жизни, почти вся семья в сборе, еще живой герой Джона Красински приходит на бейсбольный матч, в котором участвует его сын. Мальчик не попадает битой по мячу, но скоро всем будет не до спортивных состязаний. Обыденную жизнь нарушает вторжение монстров.

Эмили Блант

В этот короткий пролог умещается и изложение основных правил игры («не шуми — умрешь»), и миниатюрная «Война миров» Спилберга, где сразу после незадавшейся игры отца и сына в бейсбол тоже начинался апокалипсис.

«А что сразу Спилберг? Мало ли в каких фильмах был спортивный матч и вторжение инопланетян?» — скажет насмотренный зритель. Но Красински воспроизводит формулу «Войны миров» не только в деталях. Он точно так же ставит ударение на семейных ценностях (почти все фильмы Спилберга, так или иначе, об отношениях родителей и детей — чего только стоят семейные ужины в каждой второй его картине), совмещает сентиментальность с холодным расчетом, стремится сделать универсальное кино из элементов разных жанров и тщательно прорабатывает материальную среду в кадре. Как и у Спилберга, в ТМ 2 нет лишних, неработающих деталей. Возьмем тот же пролог: Красински во флешбэке заходит в супермаркет из начала первого фильма и проходит мимо игрушечного шаттла, из-за которого потом погибнет его сын, а вот уже спустя некоторое время мать и дочь по очереди навещают стихийный мемориал умершему ребенку.

Это не просто пасхалки — мир фильма оживляется такими простыми и трогательными штрихами, и, несмотря на взрослый возрастной рейтинг, «Тихое место 2» оказывается семейным кино.