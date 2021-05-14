«Не так хорош, как первая часть»: Что пишут критики про сиквел «Тихого места»

В сети появились рецензии критиков на сиквел «Тихого места». Большинство обозревателей остались довольны картиной, ее рейтинг на Rotten Tomatoes сейчас составляет 90%.

Действие второй части происходит после гибели Ли Эббота (его играет Джон Красински, режиссер обеих частей). Его семья — вдова Эвелин (Эмили Блант), сын Маркус (Ноа Джуп), дочь Риган (Милли Симмондс) и новорожденный мальчик — пытается найти убежище от монстров, наделенных абсолютным слухом, а также встречает старого знакомого, которого играет Киллиан Мёрфи.

Рассказываем, что понравилось и не понравилось журналистам.

Продолжение такое же напряженное, как и оригинал?

Да. Судя по рецензиям, сиквел не уступает первому фильму по части саспенса. «За 90 минут семья встречает опасность за опасностью, причем гораздо чаще, чем прежде. И если в оригинале существ показывали через звук, а не изображение, то теперь мы с самого начала видим их во всей устрашающей красе. Они пробивают стены, карабкаются и прыгают с неприятным звуком, который отдается у вас внутри, когда монстры кромсают людей огромными когтями», — пишет Дэвид Руни из The Hollywood Reporter.

Критики отмечают, что главным героям угрожают не только инопланетяне, но и другие люди. Например, те, которые после вторжения монстров укрылись в порту.

А нам покажут, с чего все началось?

В начале фильма Красински показывает день, когда инопланетяне напали на Землю. Сцену описывают как одну из самых зрелищных во второй части.

«Приближение пылающего метеорита прерывает баскетбольную игру, люди начинают паниковать. Вскоре родители хватают детей и направляются к машинам. Маркус и его младший брат Бо (он погиб в первой части) едут с Эвелин, а Ли и Риган садятся в грузовик. В страшной сцене, частично показанной в трейлерах, инопланетяне приземляются с оглушительной силой и бешеной скоростью, оставляя после себя горы трупов», — описывает вступительный эпизод Руни.

Что пишут про героев?

Во второй части представят нового персонажа — Эммета в исполнении Киллиана Мёрфи. В прошлом он был соседом и другом Эбботов. После апокалипсиса Эммет остался один и соорудил убежище на заброшенном заводе.

По словам Тима Грирсона из Screen Daily, Эммет и Риган становятся протагонистами фильма. Они отправляются в путешествие, чтобы спасти других выживших. Кстати, Риган и Маркус по-разному восприняли смерть Ли. Если первая хочет стать такой же храброй, как отец, то ее брат убежден, что им нужно быть осторожнее, чтобы не повторить его судьбу. Что касается героини Эмили Блант, то у нее не главная роль в сюжете. Сиквел в большей степени посвящен ее детям, которые учатся выживать самостоятельно.

Есть ли претензии?

Да. Критики пишут, что вторая половина фильма сильно уступает первой. «После чудесного первого акта авторы пытаются уделить больше времени каждому из героев и теряют основную нить повествования. Многие сцены получились интересными, но сиквел вышел не таким цельным, как оригинал», — считает Родриго Перес из The Playlist.

Критик уточняет, что Красински разделяет героев на три группы: Эммет и Риган путешествуют по лесу, Эвелин отправляется в город за медикаментами, а Маркус остается вместе с новорожденным братом. «Каждая группа сталкивается с опасностями, в том числе с монстрами, которые угрожают их жизням. Именно в этот момент фильм немного разваливается структурно. После того как пути членов семьи расходятся (это сделано, чтобы показать, как дети взрослеют и приспосабливаются к выживанию), история становится слабее в эмоциональном плане».

Похожие претензии у Яна Фрира из Empire: «Красински неумело жонглирует сюжетными линиями, поэтому напряжение улетучивается, а не нарастает».

И что в итоге?

Большинство критиков остались довольны картиной. По их мнению, «Тихое место 2» — зрелищный, страшный и вдумчивый сиквел.

«Красински заметно вырос как хоррормейкер, в его фильме отличные декорации и изобретательные сцены, и при этом он не забыл про человеческую драму, благодаря которой фильм отлично работает. Он никогда не собирался снимать хорроры, но все равно точно знает, как напугать людей», — Кейт Эрбланд (IndieWire).

«В фильме есть сильные сцены, отсылки к первой части (например, посещение могилы Бо) и увлекательные стычки с монстрами», — Ян Фрир (Empire).

«Вторая часть — одновременно фильм о взрослении и скорби, и Красински блестяще раскрывает тему в чертовски пугающей истории», — Тим Грирсон (Screen Daily).