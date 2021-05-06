Финал «Друзей» вышел 17 лет назад. Как прощались с ситкомом и чего ждать от нового спецвыпуска?

6 мая 2004 года вышел последний эпизод «Друзей» — одного из главных ситкомов в истории. Вспоминаем, как проходили съемки финала и что известно о будущем спешеле.

Как готовились к финалу

Из-за сложных переговоров с актерами каждый сезон, начиная с седьмого, мог стать последним. В итоге ситком удалось продлить до десяти сезонов, но затем его создатели Дэвид Крэйн и Марта Кауффман решили закрыть «Друзей». «Важно, что все герои выросли. Это стало одной из причин закрытия сериала. Время в жизни героев, когда друзья — это твоя семья, подошло к концу. Они создали собственные семьи», — поделилась Кауффман.

Перед Крэйном и Кауффман встала непростая задача — в сдвоенном эпизоде завершить шоу, которое шло в эфире 10 лет. Прежде чем сесть за сценарий, они пересматривали финалы других ситкомов. Большего всего им нравилось, как справились создатели «Ньюхарта», «Чертовой службы в госпитале Мэш» и «Мэри Тайлер Мур». За образец взяли последнее шоу — сериал 1970-х о жизни незамужней телепродюсера Мэри Ричардс и ее друзей.

Тем не менее финальная сцена поставила сценаристов в тупик, и на ее написание ушло несколько дней. «Мы не планировали делать что-то заумное и противоречить сути шоу, — рассказал Крэйн. — Мы хотели, чтобы герои были счастливы в конце». По словам Кауффман, единственное, в чем они точно были уверены, — это что Росс (Дэвид Швиммер) и Рэйчел (Дженнифер Энистон) должны остаться вместе в финале.

Последние серии завершают несколько сюжетных линий. Росс наконец-то признается в любви Рэйчел и просит ее не переезжать в Париж. Чендлер (Мэттью Перри) и Моника (Кортни Кокс) усыновляют не одного ребенка, а близнецов. В заключительной сцене герои оставляют на столе свои связки ключей от квартиры Моники и отправляются в Central Perk за прощальной чашкой кофе.

Критики и зрители тепло встретили прощальную серию. В премьерном эфире NBC эпизод посмотрело более 52 миллионов людей (он стал самым просматриваемым выпуском среди телесериалов 2000-х на американском телевидении). Интересно, что среди других серий «Друзей» выпуск уступил по количеству просмотров «Эпизоду после Суперкубка» из второго сезона. У пользователей Яндекса любимая серия — это четырнадцатый выпуск седьмого сезона под названием «Эпизод, в котором всем исполняется по 30».

Что происходило на площадке

Съемочная площадка с кафе Central Perk из ситкома «Друзья» в Warner Bros. Studio

Два финальных эпизода снимали в Лос-Анджелесе в павильоне № 24 Warner Bros. Studios (затем его переименовали в «Павильон „Друзей“»). Чтобы не допустить утечку информации, съемки хотели проводить без живой аудитории, но в итоге от этой идеи отказались. Правда, при этом продюсеры специально пустили слух, что для шоу снимут несколько концовок.

Помимо простых зрителей, в зале сидели приглашенные гости. За съемками финала наблюдали Хэнк Азария (он сыграл ученого Дэвида — возлюбленного Фиби, уехавшего в Минск), Мэгги Уилер (обладательница заразительного смеха Дженис) и Дэвид Аркетт, бывший муж Кортни Кокс (актриса была беременна во время съемок десятого сезона). Посидеть в зале звали и Брэда Питта, бывшего мужа Дженнифер Энистон, но он отказался, чтобы посмотреть серию сразу в прямом эфире. У актера было камео в «Друзьях»: в девятой серии восьмого сезона он сыграл Уилла — школьного друга Росса и сооснователя клуба «Я ненавижу Рэйчел».

Как прощались друзья

Сериал выходил в эфир 10 лет, с 1994-го по 2004-й. За 236 эпизодов актеры действительно стали друзьями и до сих пор поддерживают приятельские отношения — переписываются в общих чатах и зовут друг друга на ужины.

Касту было непросто расставаться с полюбившимися героями и командой. Дженнифер Энистон признавалась, что ей было нелегко читать сценарий заключительного сезона. Так что эмоции актеров на площадке были настоящими. На съемках финальной сцены в квартире Моники они не смогли сдержать эмоций — первой заплакала Лиза Кудроу. По словам Мэгги Уилер, перед заключительной сценой всем актерам пришлось заново наносить грим. «У меня ужасно болела голова. Было очень трудно снимать последнюю сцену. Это был конец значительного этапа нашей жизни», — вспоминал Мэттью Перри.

Спасать положение пришлось новичку в ситкоме Полу Радду, который сыграл мужа Фиби, Майка. Он увидел, как Дженнифер Энистон плачет, обнимая Марту Кауффман, и отпустил неловкую шутку: «Мы сделали это, да? Вот это был путь» (герой Радда появился в сериале лишь в начале девятого сезона).

Что покажут в спешеле «Друзей»

Слухи о продолжении сериала стали появляться сразу после трансляции финала, однако Дэвид Крэйн и Марта Кауффман каждый раз их опровергали. Креативный дуэт сразу подчеркнул, что не строит планов на сиквелы, потому что, на их взгляд, они редко получаются такими же успешными, как оригинал. «Мы понимали, что сериал связан с определенным временем в вашей жизни. Как только оно проходит, шоу заканчивается», — добавила Кауффман. По этой же причине шоураннеры не принимали участия в создании спин-оффа «Джоуи» с Мэттом ЛеБланом.

В феврале 2020 года HBO Max все же объявил о съемках спецвыпуска, в котором весь основной состав ситкома впервые с 2004 года публично соберется вместе (в 2016-м уже проходил реюнион, но его пропустил Мэттью Перри). Эпизод продюсировали Крэйн и Кауффман, а режиссером выступил Бен Уинстон, один из создателей «Очень позднего шоу с Джеймсом Корденом». Съемки прошли в апреле в оригинальных декорациях того самого «Павильона „Друзей“». Ожидается, что премьера выпуска состоится на HBO Max в этом году.

Спецэпизод задуман не как отдельная серия, а как разговорное шоу без сценария, где актеры не появятся в образах своих героев. При этом Дэвид Швиммер заверил, что зрителей ждет сцена-сюрприз, где все участники «кое-что прочтут».

Помимо шести основных актеров и создателей сериала, в выпуске появится певец Джастин Бибер в костюме Спудника, в котором Росс однажды пришел на Хеллоуин.