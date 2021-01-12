9 фактов о самой успешной серии «Друзей». Крис Айзек украл магнит, а Джулия Робертс запросила доклад по физике

28 января 1996 года состоялась премьера самой рейтинговой серии «Друзей» — «Эпизода после Суперкубка». По сюжету, разбитому на две части, Рэйчел и Моника соревнуются, кто должен пойти на свидание с Жан-Клодом Ван Даммом, Фиби выступает с неподходящими для детей песнями, Джо знакомится с безумной фанаткой (Брук Шилдс), Чендлер идет на свидание со школьной подругой (Джулия Робертс), а Росс пытается наладить отношения с обезьянкой Марселем.

В честь 25-летия выхода серии The Hollywood Reporter собрал авторов, сценаристов и приглашенных звезд эпизода, чтобы они рассказали о создании «Эпизода после Суперкубка». Выбрали для вас самое интересное:

Серия называется «Эпизод после Суперкубка» потому что вышла сразу после завершения матча по американскому футболу между «Даллас Ковбойз» и «Питтсбург Стилерз». В 1995 году количество зрителей «Друзей» выросло, и канал выделил им более популярный тайм-слот. Практически сразу после этого поступило предложение сделать эпизод под Суперкубок, одно из самых рейтинговых событий на американском телевидении. Суперкубок заставил авторов пересмотреть подход к созданию эпизода и сделать расширенную версию.

Собрав у экранов 52,9 миллиона зрителей, часовой эпизод стал не только одним из самых популярных в истории «Друзей», но и самым рейтинговым.

Это единственный эпизод, в котором появились создатели «Друзей» Кевин Брайт, Дэвид Крэйн, Марта Кауффман. Они стоят в толпе и с удивлением смотрят на Джо, который пытается привлечь внимание режиссера.

Кевин Брайт по-прежнему недоволен тем, что в центре сюжета фактически оказался Марсель. «Обезьяна ничего не чувствует, хотя мы пытались решить эту проблему. Мне очень понравилось, что мы пригласили Дэна Кастелланету и Фреда Уилларда на роли сотрудников зоопарка Сан-Диего. Их сцены — два моих самых любимых момента».

Шутка с Чендлером, который вынужден покинуть ресторан в женских трусиках, основана на реальной истории, которая произошла со сценаристом Джеффом Астрофом.

Мэттью Перри уговорил Джулию Робертс сняться в камео. Он попросил ее принять участие в сериале, на что актриса ответила: «Напиши мне доклад о квантовой физике, и я согласна». По словам Брайта, Перри написал и отправил ей текст на следующий день.

Жан-Клод Ван Дамм произвел не лучшее впечатление на создателей сериала. По словам режиссера Майкла Лембека, с ним было очень тяжело работать: он не только опоздал на несколько часов, но и вел себя высокомерно и непрофессионально. В эпизоде должны были быть сцены, где Ван Дамм целуется с Дженнифер Энистон и Кортни Кокс, но и в них он вел себя некорректно: настолько, что его пришлось дважды просить не использовать в поцелуях язык.

Другое заметное камео досталось музыканту Крису Айзеку. Однако зрители на площадке не узнали певца и встретили его внезапное появление в кофейне молчанием. Айзек не ушел с площадки с пустыми руками: он украл один из магнитов с холодильника Моники и подарил его своей подруге. Участникам его группы очень понравилось, как Фиби издевается над ним из-за его голоса.

Сценарий не писали специально под звезд. По словам Дэвида Крэйна, они просто придумывали смешные истории и пытались подобрать под них хороших актеров. «Но для этого эпизода мы не могли просто выбрать хороших актеров. Нам были нужны громкие имена».

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Источник: THR