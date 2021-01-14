«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом в истории. Он обошел «Мстители: Финал»

«Аватар» вновь стал самым кассовым фильмом за всю историю кино. В пятницу картина Джеймса Кэмерона вышла в повторный прокат в Китае и к вечеру субботы заработала 8,9 млн долларов, доведя общемировые сборы до 2 798 579 794 долларов.

Ранее рекорд принадлежал четвертым «Мстителям». Блокбастер Marvel, вышедший в 2019 году, заработал по миру 2 797 501 328 долларов.

Deadline уточняет, что «Аватар» стал первым зарубежным фильмом в этом году, возглавившим уик-энд в китайском прокате. В сумме повторный релиз может принести Disney около 58 млн долларов.

Сейчас Кэмерон готовит четыре сиквела: «Аватар 2» выйдет в 2022 году, «Аватар 3» — в 2024-м, «Аватар 4» — в 2026-м, а «Аватар 5» — в 2028-м.