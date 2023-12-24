Итоги проката — 2023: главные цифры и тренды уходящего года

Не все гладко оказалось у компании Disney, на которую обрушились не только иски от других кинокомпаний и бывших сотрудников, но и неожиданности в итоговых кассах фильмов. Так, в 2023 году ни один релиз медиагиганта не сумел заработать больше 1 млрд долларов в мировом прокате. Даже «Стражи Галактики. Часть 3» (845 млн долларов), на который студия возлагала большие надежды, не смог приблизиться к критически важной отметке. Фильм также не обошел предыдущую часть, «Стражи Галактики. Часть 2» (863 млн долларов). Кроме того, худший старт в американском прокате среди всех проектов студии Marvel показала «Капитан Марвел 2» (46 млн долларов). Во второй уик-энд сборы релиза обвалились на рекордные для фильмов серии 78%, а с начала американского проката (10 ноября) «Капитан Марвел 2» так и не смогла заработать в местных кинотеатрах хотя бы 100 млн долларов. В целом кинокомикс вряд ли доберется до результата первого фильма (153 млн долларов в США, 1,13 млрд долларов в мире).