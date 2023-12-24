Итоги проката — 2023: главные цифры и тренды уходящего года

Для российского кинопроката уходящий год оказался куда более благоприятным, чем 2022-й, но все еще далеким от показателей лучших времен. Кинотеатральные сборы 2023 года уже перевалили за 35 млрд рублей, что в минувшем декабре казалось амбициозным результатом. Кинопоиск рассказывает о главных итогах индустрии в уходящем году.
Наши сборы растут, но не так, как хотелось бы
В 2022 году кинотеатральные сборы на фоне ухода голливудских мейджоров из России обвалились сильнее, чем в 2020 году, когда отечественные кинотеатры остановили свою работу на фоне пандемии. Уже по итогам 2023 года кинотеатры более чем в полтора раза улучшили показатели прошлого года, собрав суммарно 36,1 млрд рублей (на 10.12.2023). При этом сами кинотеатры минимальной отметкой совокупных сборов (они необходимы для поддержания нормальной работы) называют 40 млрд рублей. К концу года к этому уровню удастся лишь приблизиться, но перевалить за заветные 40 миллиардов есть все шансы уже в 2024 году. Пока что результаты 2019 года для киноиндустрии являются недостижимыми высотами.
Кинотеатральные сборы в России в 2019–2023 годах (в миллиардах рублей)
55,53
2019
22,75
2020
40,55
2021
22,61
2022
36,18
2023
*(на 10.12.2023)
Новые миллиардеры
Если в прошлом году единственным релизом, заработавшим в отечественном прокате больше миллиарда рублей, был «Анчартед: На картах не значится», то в 2023-м миллиардеров в официальном прокате оказалось три, и все отечественные. С учетом фильмов, показанных в рамках предсеансового обслуживания, через 1 миллиард перешагнул еще и «Аватар: Путь воды».
Топ-20 самых кассовых фильмов российского проката в 2023 году
|№
|Фильм
|Прокатчик
|Дата старта
|Сборы, млн рублей
|1
|«Чебурашка»
|«Централ Партнершип»
|01.01.2023
|6792
|2
|«По щучьему велению»
|«НМГ Кинопрокат»
|26.10.2023
|2386*
|3
|«Вызов»
|«Централ Партнершип»
|20.04.2023
|2139
|4
|«Аватар: Путь воды»
|-
|12.01.2023
|1178
|5
|«Джон Уик 4»
|«Атмосфера кино»
|23.03.2023
|874
|6
|«Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы»
|«Экспонента»
|17.08.2023
|827
|7
|«Операция „Фортуна“: Искусство побеждать»
|Global Film
|12.01.2023
|684
|8
|«Праведник»
|«Централ Партнершип»
|16.02.2023
|638
|9
|«Баба-яга спасает мир»
|«Наше кино»
|03.08.2023
|603*
|10
|«Поехавшая»
|«Централ Партнершип»
|08.03.2023
|524
|11
|«Повелитель ветра»
|«Централ Партнершип»
|05.10.2023
|520*
|12
|«На солнце, вдоль рядов кукурузы»
|«Централ Партнершип»
|16.03.2023
|457
|13
|«Жанна Дюбарри»
|Russian World Vision
|20.07.2023
|422
|14
|«Теща»
|«Централ Партнершип»
|30.11.2023
|388*
|15
|«Барби»
|-
|20.07.2023
|348
|16
|«Непосредственно Каха. Другой фильм»
|«Централ Партнершип»
|25.05.2023
|344
|17
|«Человек-паук: Паутина вселенных»
|-
|01.06.2023
|335
|18
|«Нюрнберг»
|«НМГ Кинопрокат»
|02.03.2023
|334
|19
|«Беспринципные в деревне»
|«Атмосфера кино»
|02.03.2023
|307
|20
|«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия»
|«Централ Партнершип»
|02.02.2023
|297
*на 10.12.2023, прокат продолжается
В топ-20 по итогам года вошло семь зарубежных релизов, включая неофициально выпущенные голливудские новинки. Притом что кинотеатральный рынок за год увеличился и значительный вклад в общую кассу внес, в частности, релиз «Чебурашки», доля сборов российских фильмов увеличилась до уровня 60% — о таком результате отечественные чиновники еще пять лет назад могли только мечтать.
Доля российских релизов в сборах кинотеатров в 2019–2023 годах
22%
2019
46%
2020
24%
2021
52%
2022
60%
2023
*(на 10.12.2023)
Чебурашка на вершине. Щука дышит в спину
Прокат «Чебурашки», безусловно, один из главных успехов 2023 года. Семейный блокбастер не только стал самым кассовым релизом года, но также оказался абсолютным лидером за всю историю российского кинопроката. За время работы в кинотеатрах «Чебурашке» удалось собрать 6,7 млрд рублей, обойдя первый «Аватар», «Холопа» и других рекордсменов минувших лет.
В целом российский зритель охотно смотрел проекты про сказочных персонажей. Вторым самым кассовым фильмом этого года стала картина «По щучьему велению», заработавшая на настоящий момент более 2,4 млрд рублей. Кроме того, на фоне летнего затишья, которое российские продюсеры по инерции не спешат заполнять своими релизами, в августе стартовала и отлично показала себя лента «Баба-яга спасает мир». За время проката она заработала солидные 600 млн рублей. Грядущие новогодние праздники также не останутся без сказочных историй: 1 января в кинотеатрах выйдет музыкальный фильм «Бременские музыканты».
Останавливаться на уже разработанных сюжетах отечественные кинопроизводители явно не планируют — например, только на прошедших питчингах Фонда кино было представлено несколько сказок: «Горыныч» (СТВ), «Буратино», «Финист. Первый богатырь» (YB& W) и «Кэрролл-Филарет». А в начале декабря продюсер и режиссер Алексей Учитель отметил, что сейчас в производстве находится 40 сказочных релизов. Один из них — «Чебурашка 2», прокат которого ожидается в новогодние праздники 2025 года. Если к тому моменту зритель окончательно не устанет от бесконечного количества сказочных персонажей, у релиза будут все шансы повторить успех первого фильма.
«Три добрых дела»: параллельный предсеансовый прокат
Среди зарубежных релизов лидером отечественного проката стал «Аватар: Путь воды», который хоть и не был показан официально, но нашел своего зрителя в кинотеатрах благодаря предсеансовому обслуживанию и заработал примерно 1,1 млрд рублей. Реальные цифры с учетом, например, показа фильма в арендованных залах определить сложно. В рамках предсеансового обслуживания голливудские новинки прикрепляются к короткометражным отечественным фильмам, и на счета последних записывается солидная касса. Именно так одним из миллиардеров этого года стал фильм «Три добрых дела», заработавший суммарно 1,197 млрд рублей и ставший самым кассовым коротким метром в России. Чуть скромнее выступили «Быстрые свидания» (299 млн рублей), «Склероз» (193 млн рублей), «Сколько весит облако?» (170 млн рублей) и другие короткие метры. В целом доля теневого рынка кинопроката составляет порядка 15–20% от общего российского бокс-офиса.
Пока остается под вопросом, будет ли увеличиваться вклад предсеансового обслуживания в суммарную кассу России. Уже в начале декабря Госдума в первом чтении приняла закон об орфанных произведениях, который определяет порядок использования произведений с неизвестными или недоступными для переговоров авторами. В настоящей редакции проект не предусматривает регулирование иностранных произведений, но ко второму чтению инициатива может быть дополнена и таким пунктом. Повлияет ли новый законопроект на кинотеатральный показ, узнаем уже по итогам 2024 года.
«Джон Уик»: официально в топе
Если рассматривать исключительно официальный прокат, то самым кассовым зарубежным релизом стал «Джон Уик 4» (873 млн рублей). Также в топ-20 нашлось место боевику «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» Гая Ричи (684 млн рублей) и исторической мелодраме «Жанна Дюбарри» (422 млн рублей) с Джонни Деппом в главной роли. Те немногие релизы с зарубежными актерами первой величины, которые легально добираются до отечественных кинотеатров, продолжают привлекать зрителя и собирать весьма приличную кассу. Для сравнения: второй и третий фильмы франшизы «Джон Уик» заработали 333 млн и 438 млн рублей соответственно. Гай Ричи уже давно стал в России народным режиссером, а возвращение на киноэкраны Джонни Деппа также сыграло на руку прокатчику фильма.
Мейджоры переделили рынок
Пожалуй, наиболее любопытным итогом года стало изменившееся распределение долей рынка между кинодистрибьюторами. После ухода мейджоров с российского рынка компания «Централ Партнершип» сумела в 2022 году вырваться на первое место, заняв 19,6% рынка с 4,4 млрд рублей (-9% относительно 2021-го). Тогда с небольшим отставанием шли компании Disney (14,3%) и Sony Pictures (13,4%), сохранившие за собой лидирующие строчки даже после остановки работы в марте. Сейчас же по итогам 2023-го можно с уверенностью отметить: «Централ Партнершип» стала абсолютным лидером рынка с 38,3%, заработав суммарно 13,8 млрд рублей (+237% год к году). Больше половины этой суммы приходится на «Чебурашку» (6,7 млрд рублей) и «Вызов» (2,1 млрд рублей). За уходящий год компания выпустила 35 релизов, а в 2022 году — почти в два раза больше, 60 картин.
Невозможно обойти стороной позиции старых новых участников рынка дистрибьюции — компаний «НМГ Кинопрокат» и «Атмосфера кино», во главе которых стоят бывшие топ-менеджеры российских офисов голливудских студий. Про создание «НМГ Кинопрокат» стало известно еще в ноябре 2022 года. Ее первым релизом стала военная драма «Нюрнберг», вышедшая в прокат 2 марта 2023-го. Получается, чуть более чем за девять месяцев прокатчик во главе с бывшим вице-президентом по кинотеатральной дистрибьюции российского офиса Disney Вадимом Смирновым сумел подняться на вторую строчку рейтинга и занять 10,3% рынка (3,7 млрд рублей). Львиная доля сборов компании, выпустившей на данный момент 18 релизов, приходится на сборы «По щучьему велению» (2,4 млрд рублей).
При этом компания «Атмосфера кино», начавшая свою работу с выпуска анимационной картины «Щелкунчик и волшебная флейта» в декабре 2022 года, немного отстала от первой тройки и заняла четвертую строчку рейтинга с долей рынка 7,3% (2,6 млрд рублей). Самым кассовым релизом дистрибьютора, гендиректором которого является бывший глава Universal Pictures в России Вадим Иванов, пока остается «Джон Уик 4».
Стоит также отметить, что кинокомпания «Вольга», которая была крупнейшим независимым дистрибьютором во времена присутствия голливудских мейджоров на российском рынке, успешно выбилась в лидеры среди актуального состава прокатчиков и заняла почетную третью строчку по итогам 2023 года. Укрепит позиции «Вольги» в этом году выход очередной части анимационной франшизы «Три богатыря» — одного из главных релизов новогодних каникул.
Поход в кино подорожает
Осенью глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков анонсировал увеличение стоимости кинобилета к концу 2023 года на 20–25%. Еще в январе 2022 года средняя цена билета по итогам месяца обновила рекорд за всю историю наблюдений, увеличившись до 323,7 рубля (+13,2% год к году; в январе 2021-го средняя цена составляла 285,9 рубля), а в марте того же года крупнейшие киносети — объединенная сеть «Синема парк» и «Формула кино», «КАРО», «Киномакс», «Синема Стар» и «Премьер Зал» — анонсировали заморозку цен на билеты.
Как отмечал Воронков уже в октябре 2023 года, теперь повышения цен «совершенно точно не избежать». Уже сейчас можно уверенно сказать, что средняя цена билета установит максимум за всю историю наблюдений по итогам нынешнего декабря. По результатам первых недель средняя цена билета декабря составляет порядка 338 рублей; для сравнения: в 2022 году за весь декабрь это значение было на уровне 282,1 рубля, в 2021-м — 309,5 рубля, в 2020 году средняя стоимость составляла 304,3 рубля, в 2019-м — 254,3 рубля, а в 2018-м — 250,4 рубля.
А что у них: «Барби», Тейлор и Disney
Не лучшим стал уходящий год и для американского проката. По итогам неполного декабря бокс-офис США за 2023 год составил порядка 8,4 млрд долларов, что оказалось лучше, чем было в 2022 году (7,3 млрд долларов), но все еще значительно ниже показателей 2019 года (11,3 млрд долларов). Немного поднять итоговую планку к концу года может релиз «Вонки» и «Аквамена 2».
Кинотеатральные сборы в США в 2019–2023 годах (в миллиардах долларов)
11,364
2019
2,114
2020
4,483
2021
6,971
2022
8,456*
2023
*(на 10.12.2023)
Топ-20 самых кассовых фильмов американского проката в 2023 году
|№
|Фильм
|Прокатчик
|Дата старта
|Сборы, млн долларов
|1
|«Барби»
|Warner Bros
|21.07.2023
|636
|2
|«Братья Супер Марио в кино»
|Universal
|05.04.2023
|574
|3
|«Человек-паук: Через вселенные»
|Columbia
|02.06.2023
|381
|4
|«Стражи Галактики. Часть 3»
|Disney
|05.05.2023
|358
|5
|«Оппенгеймер»
|Universal
|21.07.2023
|326*
|6
|«Русалочка»
|Disney
|26.05.2023
|298
|7
|«Аватар: Путь воды»
|20th Century Studios
|16.12.2022
|283
|8
|«Человек-муравей и Оса: Квантомания»
|Disney
|17.02.2023
|214
|9
|«Джон Уик 4»
|Lions Gate
|24.03.2023
|187
|10
|«Звук свободы»
|Angel Studios
|04.07.2023
|184
|11
|«Тейлор Свифт: The Eras Tour»
|-
|13.10.2023
|179
|12
|«Индиана Джонс и колесо судьбы»
|Disney
|30.06.2023
|174
|13
|«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1»
|Paramount
|12.07.2023
|172
|14
|«Трансформеры: Восхождение звероботов»
|Paramount
|09.06.2023
|157
|15
|«Крид 3»
|United Artists
|03.03.2023
|156
|16
|«Элементарно»
|Disney
|16.06.2023
|154
|17
|«Форсаж 10»
|Universal
|19.05.2023
|145
|18
|«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»
|Lions Gate
|17.11.2023
|145*
|19
|«Пять ночей с Фредди»
|Universal
|27.10.2023
|137*
|20
|«Кот в сапогах 2: Последнее желание»
|Universal
|21.12.2022
|129
*на 17.12.2023, прокат продолжается
В уходящем году триумфатором американского и мирового проката стал фильм «Барби». Релиз заработал в США 636 млн долларов, что позволило ему считаться самым кассовым фильмом года. С учетом заработанного на международной арене «Барби» также стала кассовым лидером там по итогам 2023 года и рекордсменом среди проектов студии Warner Bros — ей покорилась отметка в 1,4 млрд долларов.
Куда скромнее показал себя «Оппенгеймер», вышедший в одну дату с картиной Греты Гервиг: фильм Кристофера Нолана заработал в американских кинотеатрах 326 млн долларов, а на международной арене немного не дотянул до 1 миллиарда, собрав 951 млн долларов и заняв третью строчку по итоговой кассе.
Еще одним феноменом года стал фильм-концерт «Тейлор Свифт: The Eras Tour». В частности, релиз сумел заработать 100 млн долларов еще до выхода в прокат за счет предпродаж билетов. В 2023 году стартовую отметку в 100 млн долларов удавалось преодолеть лишь проектам «Барби», «Братья Супер Марио в кино», «Стражи Галактики. Часть 3», «Человек-паук: Паутина вселенных» и «Человек-муравей и Оса: Квантомания». В рейтинге проката США по итогам года The Eras Tour занимает пока 11-е место.
Не все гладко оказалось у компании Disney, на которую обрушились не только иски от других кинокомпаний и бывших сотрудников, но и неожиданности в итоговых кассах фильмов. Так, в 2023 году ни один релиз медиагиганта не сумел заработать больше 1 млрд долларов в мировом прокате. Даже «Стражи Галактики. Часть 3» (845 млн долларов), на который студия возлагала большие надежды, не смог приблизиться к критически важной отметке. Фильм также не обошел предыдущую часть, «Стражи Галактики. Часть 2» (863 млн долларов). Кроме того, худший старт в американском прокате среди всех проектов студии Marvel показала «Капитан Марвел 2» (46 млн долларов). Во второй уик-энд сборы релиза обвалились на рекордные для фильмов серии 78%, а с начала американского проката (10 ноября) «Капитан Марвел 2» так и не смогла заработать в местных кинотеатрах хотя бы 100 млн долларов. В целом кинокомикс вряд ли доберется до результата первого фильма (153 млн долларов в США, 1,13 млрд долларов в мире).
Забастовки окончены
Без того турбулентный рынок кинопроката существенно пошатнули прошедшие забастовки актеров и сценаристов США. Несмотря на сопротивление топ-менеджеров студий и продюсеров, бастующим удалось добиться дополнительных отчислений за показ проектов с их участием на стримингах и согласовать условия применения искусственного интеллекта в работе актеров и сценаристов. Однако забастовки начали влиять на индустрию раньше, чем они закончились: из-за невозможности большинства членов Гильдии актеров США участвовать в промокампаниях фильмов множество релизов не смогли показать свой максимум в прокате. Кроме того, на фоне забастовки были перенесены релизы различных блокбастеров в кинотеатрах. Изменения коснулись, в частности, фильмов «Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 2», «Капитан Америка: Дивный новый мир», «Дэдпул 3», «Белоснежка», «Человек-паук: За пределами вселенной» и других. Только в 2024 году кинотеатры могут недосчитаться порядка 2 млрд долларов, поэтому пока говорить о восстановлении проката допандемийного уровня не приходится.
Автор: Виолетта Палий
Фото: Denise Jans / Unsplash