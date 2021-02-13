Кажется, власти Нью-Йорка помогли Вуди Аллену избежать наказания за растление дочери. Об этом говорится в «Аллен против Фэрроу»

21 февраля на HBO стартовал «Аллен против Фэрроу» — документальный сериал о секс-скандале вокруг Вуди Аллена. В проекте Кирби Дика и Эми Зиринг Кофман утверждается, что мэрия Нью-Йорка помогла адвокатам Вуди Аллена замять обвинения в растлении приемной дочери Дилан Фэрроу, так как в 1990-е у режиссера были близкие отношения с городскими чиновниками.

В Нью-Йорке дело расследовал Пол Уильямс из городского департамента по защите детей. Он пришел к выводу, что Дилан говорит правду и существует достаточно оснований для возбуждения уголовного дела против Аллена. Вскоре Уильямса уволили «за некомпетентность» (ему вернули должность в 1993 году), и, по словам его адвоката, на увольнение повлияла мэрия Нью-Йорка, настоявшая на прекращении расследования.

«Это дело отличалось от других: документы заполнялись некорректно, а в базу вносили неверную информацию, — рассказывает в фильме адвокат Уильямса. — Существовал четкий политический климат, при котором это дело нужно было закрыть. Пол Уильямс действовал в интересах девочки, а мэрия Нью-Йорка хотела его заткнуть. И когда Уильямс отказался, его уволили».

В сериале увольнение Уильямса объясняют тем, что Аллен имел большой авторитет в Нью-Йорке — родном городе режиссера, где он снял многие свои картины, включая «Энни Холл», «Манхэттен», «Ханна и ее сестры», «Мужья и жены» и «Дождливый день в Нью-Йорке».

«Он мог контролировать и психологов в Йеле, и людей из Нью-Йорка, — считает Миа Фэрроу, бывшая гражданская жена Аллена и мать Дилан — Он снимал фильмы в Нью-Йорке, и это приносило городу миллиарды».

Вуди Аллен и его жена Сун-И Превин не ответили на запрос создателей документального проекта об интервью. После премьеры их представители выпустили официальное заявление, обвинив сериал в недостоверности.