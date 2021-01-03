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Трейлер фильма «Годзилла против Конга»: Битва легендарных монстров

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Оригинальный трейлер:

В сети появился первый трейлер блокбастера «Годзилла против Конга», в котором на экране столкнутся король монстров и хранитель острова Черепа. В кроссовере снялись Милли Бобби Браун, Александр Скарсгард, Эйса Гонсалес, Кайл Чандлер, Ребекка Холл и другие.

По сюжету человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на Земле, отправляет экспедицию на неизведанные территории острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

Премьера «Годзилла против Конга» состоится 25 марта.

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Новые серии 2-го сезона. Талантливая ученица гениального следователя продолжает расследовать череду таинственных убийств.
В главных ролях:Паулина Андреева, Александр Петров, Макар Запорожский
Режиссер:Александр Войтинский
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