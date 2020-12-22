«Я уже видел все, что должно было случиться»: Вышел трейлер драмы «Черри» с Томом Холландом

В сети появился первый трейлер драмы «Черри» — нового режиссерского проекта братьев Руссо с Томом Холландом в главной роли. Картина, основанная на реальной истории арестованного грабителя банков Нико Уокера, разбита на шесть глав, каждая из которых снята по-разному и отражает отдельные этапы его жизни.

Нико — отставной армейский медик, вернувшийся из Ирака с недиагностированным ПТСР. Врачи выписали ему обезболивающий препарат оксикодон, после которого он подсел на наркотики и вскоре начал грабить банки. Уокера арестовали в 2011 году и приговорили к девяти годам заключения. В тюрьме Нико написал автобиографию.

«Черри» выйдет на Apple TV+ 12 марта.