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Трейлер черной комедии «Аферистка»: Розамунд Пайк обманывает стариков и влипает в неприятности

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Оригинальный трейлер:

В сети появился первый трейлер криминальной комедии «Аферистка» с Розамунд Пайк в главной роли. Вместе с ней в фильме снялись Эйса Гонсалес, Дайэнн Уист, Питер Динклэйдж, Крис Мессина.

Сюжет вращается вокруг Марлы Грейсон (Пайк), которая мастерски использует закон для собственной выгоды, но в ущерб своим клиентам. Назначая себя законной опекуншей пожилых людей, она отправляет их в дома престарелых, а сама пока быстро распродает все их имущество. Однажды Грейсон находит для себя очередную цель (Уист), но быстро понимает, что случайно ввязалась в опасную игру, из которой не так просто выйти победительницей.

Российская премьера «Аферистки» — 19 февраля 2021-го.

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