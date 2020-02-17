HBO дал «зеленый свет» сериалу по игре «The Last of Us»

Канал HBO официально заказал производство сериала по игре «The Last of Us». Шоураннером проекта выступит Крэйг Мэйзин, а пилотный эпизод снимет Йохан Ренк. Оба работали над «Чернобылем», вышедшим в 2019 году.

Действие «The Last of Us» происходит в постапокалиптическом будущем после глобальной пандемии. По сюжету одинокого работягу Джоэла нанимают вывести 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Впервые о разработке сериала стало известно в марте. Вместе с HBO им занимается телеподразделение Sony, кинокомпания PlayStation Productions и создатель игры Нил Дракманн.

Когда выйдет экранизация, пока не известно.

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