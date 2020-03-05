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Создатель «Чернобыля» экранизирует игру «The Last of Us»

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Канал HBO начал работу над многосерийной адаптацией видеоигры «The Last of Us», сообщает THR. Крэйг Мэйзин, шоураннер сериала «Чернобыль», выступит исполнительным продюсером проекта и напишет сценарий экранизации совместно с Нилом Дракманном, автором и художественным директором оригинальной игры.

«The Last of Us», разработанная для Sony PlayStation компанией Naughty Dog, рассказывает о постапокалиптическом будущем, пережившем глобальную пандемию. Ее вызвал опасно мутировавший грибок кордицепс, превращающий зараженных в агрессивных «зомби». Спустя 20 лет люди начинают приходить в себя, выживая посреди небольших островков цивилизации, отгороженных от остального мир.

Одинокого работягу Джоэла, перебивающегося случайными заработками, нанимают переправить 14-летнюю Элли из зоны карантина. Однако обычное задание быстро превращается в рискованную борьбу за выживание, от итогов которой зависит судьба оставшегося человечества.

Сериал будет основан на сюжете первой игры с возможным добавлением историй из сиквела, который поступит в продажу в мае.

Проект разрабатывается телевизионным подразделением студии Sony совместно с кинокомпанией PlayStation Productions, которая отвечает за экранизации разных игровых эксклюзивов компании. На данный момент в работе находится адаптация видеоигр «Uncharted», а в планах перенести на большой экран «God of War», «Tomb Raider», «Metal Gear Solid» и «Crash Bandicoot».

О самых интересных готовящихся экранизациях видеоигр КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: THR

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