Создатель «Чернобыля» экранизирует игру «The Last of Us»

Канал HBO начал работу над многосерийной адаптацией видеоигры «The Last of Us», сообщает THR. Крэйг Мэйзин, шоураннер сериала «Чернобыль», выступит исполнительным продюсером проекта и напишет сценарий экранизации совместно с Нилом Дракманном, автором и художественным директором оригинальной игры.

«The Last of Us», разработанная для Sony PlayStation компанией Naughty Dog, рассказывает о постапокалиптическом будущем, пережившем глобальную пандемию. Ее вызвал опасно мутировавший грибок кордицепс, превращающий зараженных в агрессивных «зомби». Спустя 20 лет люди начинают приходить в себя, выживая посреди небольших островков цивилизации, отгороженных от остального мир.

Одинокого работягу Джоэла, перебивающегося случайными заработками, нанимают переправить 14-летнюю Элли из зоны карантина. Однако обычное задание быстро превращается в рискованную борьбу за выживание, от итогов которой зависит судьба оставшегося человечества.

Сериал будет основан на сюжете первой игры с возможным добавлением историй из сиквела, который поступит в продажу в мае.

Проект разрабатывается телевизионным подразделением студии Sony совместно с кинокомпанией PlayStation Productions, которая отвечает за экранизации разных игровых эксклюзивов компании. На данный момент в работе находится адаптация видеоигр «Uncharted», а в планах перенести на большой экран «God of War», «Tomb Raider», «Metal Gear Solid» и «Crash Bandicoot».

О самых интересных готовящихся экранизациях видеоигр КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: THR

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в Telegram, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.