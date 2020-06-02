Режиссер «Чернобыля» Йохан Ренк поставит пилот сериала по игре «The Last of Us»

В интервью Discussing Film постановщик мини-сериала «Чернобыль» Йохан Ренк рассказал, что вновь работает с Крэйгом Мэйзином — на этот раз над экранизацией игры «The Last of Us». По его словам, он возьмет на себя функции исполнительного продюсера и займет режиссерское кресло пилотного эпизода.

«Я исполнительный продюсер проекта и принимаю участие в создании, — говорит Ренк. — Это продолжительный сериал, так что я вряд ли смогу работать над ним постоянно, но я часть проекта и поставлю пилот как минимум. Посмотрим, как все пойдет. Я к тому, что мы снова работаем с Крэйгом и поработаем вместе над другими проектами, у нас хорошие отношения».

«The Last of Us», разработанная для Sony PlayStation компанией Naughty Dog, рассказывает о постапокалиптическом будущем, в котором мир пережил глобальную пандемию. Ее вызвал опасно мутировавший грибок кордицепс, превращающий зараженных в агрессивных зомби. Спустя 20 лет люди начинают приходить в себя, выживая посреди небольших островков цивилизации, отгороженных от остального мира.

Одинокого работягу Джоэла, перебивающегося случайными заработками, нанимают переправить 14-летнюю Элли из зоны карантина. Однако обычное задание быстро превращается в рискованную борьбу за выживание, от итогов которой зависит судьба оставшегося человечества.

Сериал будет основан на сюжете первой игры с возможным добавлением историй из сиквела, который поступит в продажу 19 июня. Мэйзин напишет сценарий экранизации совместно с Нилом Дракманном, автором и художественным директором оригинальной игры.

Проект разрабатывается телевизионным подразделением студии Sony совместно с кинокомпанией PlayStation Productions, которая отвечает за экранизации разных игровых эксклюзивов компании. На данный момент в работе находится адаптация видеоигр «Uncharted», а в планах перенести на большой экран «God of War», «Metal Gear Solid» и «Crash Bandicoot».

Дата выхода сериала «The Last of Us» пока не сообщается.

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Источник: Discussing Film