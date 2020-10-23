Видео дня: Российский киберпанк в деревне. С атомными тракторами и дроидами-доярками

Автор YouTube-канала Dronz Straight выпустил видео «Русская киберферма», в котором представил, как бы выглядела российская деревня в киберпанке. Ролик сделан в формате псевдодокументалки, в которой фермер Николай из Рязанской области рассказывает о своем хозяйстве и демонстрирует технологические достижения.

На экране можно встретить дроидов-доярок и дронов-пастухов, созданных корпорацией Izhevsk Dynamics, летающие вагоны «Почты России», инопланетный корабль (разобран на металлолом) и фрактальные огурцы. Коптеры заменили голубей, а исторические памятники восстанавливают в помощью голограмм. Правда, они немного подвисают.

«Говорят, что Россия — технически отсталая страна, нет дорог, роботехника не развивается, ракеты не летают, а почта идет слишком долго. It’s a bullshit», — говорится в описании ролика.

Ранее автор ролика сделал короткое видео о роботах-рабочих: