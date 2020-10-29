Находка дня: В TikTok коллективно создают мюзикл по мотивам мультфильма «Рататуй»

В сети популярность набирает музыкальная версия мультфильма «Рататуй», которую своими руками делают фанаты Disney. Все началось в августе, когда пользователь TikTok Эм Джаккс опубликовал песню, посвященную Реми, главному герою анимационного проекта.

На основе этого другой пользователь, композитор Дэниэл Мерцлуфт, сделал собственную версию:

Вскоре идея мюзикла «Рататуй» захватила соцсеть. На основе песни начали делать музыкальные номера:

Для мюзикла даже придумали афишу:

Вскоре появились новые песни. Например, разговор отца Реми с сыном:

Или как Коллет учит Лингвини готовить:

На фанатский труд обратил внимание и Пэттон Освальт, озвучивший Рэми в мультфильме.

«Мой… Бог. Брэд Бёрд, ты это ВИДЕЛ?!»