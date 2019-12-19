DeepFake дня: Том Круз вместо Роберта Дауни-мл. в «Железном человеке» и «Мстителях»

Автор YouTube-канала Shamook продолжает с помощью технологии DeepFake менять лица актеров. Теперь он представил, как бы в роли Тони Старка смотрелся Том Круз, добавив его в разные части «Железного человека» и «Мстителей». Результат получился впечатляющим. Озвучил актера ютубер Nottomcruise.

В конце апреля Круза в образе Старка поместили на постер альтернативной версии «Мстителей».

DeepFake — технология синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте, которая позволяет соединять и накладывать существующие изображения и видео на исходные изображения или видеоролики. В 2017 году эта методика получила распространение в связи с появлением фальшивых порнографических видео со знаменитостями. DeepFake также может быть использована для создания поддельных новостей.

В последнее время в сети все чаще стали появляться видео, в которых одних актеров меняют на других. Доступность технологии позволила поместить Джима Керри в «Сияние» и Билла Мюррея в «Цельнометаллическую оболочку». Таким же образом Михаила Ефремова добавили в трейлер «Ангелов Чарли», Уилла Смита — в «Матрицу», в «Один дома» Сильвестр Сталлоне превратился в Кевина Маккаллистера, а Роберт Дауни-мл. и Том Холланд стали героями «Назад в будущее». Также Роберта Паттинсона поместили в «Бэтмен: Начало».

Сейчас Круз занят на съемках седьмой и восьмой частей экшен-франшизы «Миссия: невыполнима».