Находка дня: Динозавров в «Парке Юрского периода» заменили на хорьков

В сети обнаружилась новая версия «Парка Юрского периода» и «Мира Юрского периода», где всех динозавров заменили на гигантских хорьков. В итоге Оуэн Грейди, герой Криса Пратта, вместо рапторов пытается успокоить трех хорьков, а гостей парка также терроризируют хорек, а не тираннозавр.

Фото: Things that are not aesthetic Фото: Things that are not aesthetic Фото: Things that are not aesthetic Фото: Things that are not aesthetic Фото: Things that are not aesthetic Фото: Things that are not aesthetic

Новая часть франшизы, «Мир Юрского периода: Господство», ожидается в кинотеатрах 9 июня 2022 года.

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Источник: Things that are not aesthetic