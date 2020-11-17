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Тизер «Мы можем быть героями»: Дети воюют с пришельцами в фантастике Роберта Родригеса

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«Мы можем быть героями» — первый совместный проект Роберта Родригеса («Дети шпионов», «Город грехов») и Netflix. По сюжету группа детей пытается спасти своих родителей-супергероев, похищенных инопланетянами. Для этого они сбегают из правительственного убежища.

Действие фильма происходит в одной вселенной с другой фантастикой Родригеса, «Приключениями Шаркбоя и Лавы».

В картине сыграли Педро ПаскальКристиан СлэйтерБойд ХолбрукТэйлор ДулиЙайа Госселин, Акира Акбар и другие. 

«Мы можем быть героями» появится на Netflix 1 января 2021 года. 

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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