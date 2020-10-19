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На съемках появились специалисты, следящие за соблюдением правил защиты от коронавируса

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В связи с пандемией коронавируса на съемочных площадках голливудских картин появился новый специалист — инспектор по соблюдению правил защиты от COVID-19. Эта роль была создана в соответствии с договоренностью между профсоюзами и Гильдией продюсеров в рамках условий возобновления производства.

Согласно требованиям, инспектор должен следить за санитарной обработкой, тестированием, установкой оборудования для обеспечения безопасности и за соблюдением социального дистанцирования. Актеры и съемочная группа разделены на разные зоны в зависимости от частоты тестирования и возможности носить маски. Инспектор отвечает за то, чтобы эти группы не смешивались, и должен вмешиваться, если члены экипажа собираются вместе и не используют маски.

Специалист также отвечает за обучение других членов съемочной группы, например помощников режиссеров, чтобы они могли передавать указания по безопасности своим подразделениям. Согласно договоренности, они должны быть постоянно доступны в рабочее время.

Важно также, что этот человек имеет право остановить производство, если есть опасения по поводу возможного заражения, и имеет право дисциплинировать или даже увольнять нарушителей протокола. Учитывая, что срыв съемок может стоить сотни тысяч долларов в день, это большая ответственность.

Профессия инспектора — пока достаточно новое явление, и в Голливуде еще точно не определились, как отбирать для этого людей. В результате инспекторы по соблюдению нормативных требований имеют разный опыт в медицине, кинопроизводстве или в сфере безопасности съемок. Зарплата также может варьироваться от 500 до 1000 долларов в день.

Отдельные компании уже начали предлагать производственным компаниям услуги по контролю за соблюдением требований или обучению специалистов.

Источник: LA Times

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