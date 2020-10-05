Китайский прокат в 2020 году обогнал по сборам Северную Америку и стал крупнейшим в мире

Согласно данным аналитической компании Artisan Gateway, 18 октября продажи билетов в кино в Китае на 2020 год выросли до 1,988 млрд долларов, что превышает общий показатель Северной Америки в 1,937 млрд долларов. Таким образом, Китай официально стал самым крупным прокатным рынком в мире.

Согласно THR, аналитики давно предсказывали, что самая густонаселенная страна мира однажды вырвется на первое место по сборам. Это, тем не менее, историческое изменение: с момента зарождения кинобизнеса Северная Америка оставалась центром кассовых сборов. Ожидается, что к концу года этот разрыв увеличится еще больше.

Изменение в первую очередь связано с пандемией коронавируса. Китай одним из первых смог эффективно сдержать распространение COVID-19, в результате чего десятки тысяч кинотеатров страны смогли возобновить работу и сейчас функционируют на 75% от обычной вместимости.

Во время недавнего национального праздника, проходящего с 1 по 8 октября, кинотеатры Китая продали билетов на 586 млн долларов. В августе в китайский прокат вышел самый прибыльный проект 2020 года — фильм о Второй мировой войне «Восемь сотен», который уже собрал 459 млн долларов. Для сравнения: самый кассовый голливудский фильм года — боевик «Плохие парни навсегда» с кассой в 426,5 млн долларов.

Вместе с тем в Северной Америке, в первую очередь в США, большинство кинотеатров либо закрыты, либо работают в ограниченном режиме. Многие студии перенесли ожидаемые релизы на 2021 года, а «Довод» не оправдал возложенных на него надежд: многие владельцы кинотеатров ожидали, что фильм Кристофера Нолана поможет вернуть зрителя в залы.

Источник: THR