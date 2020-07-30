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Стрим-сервис Quibi закроется через 6 месяцев после запуска. Он обошелся в 2 млрд долларов

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Создатели мобильной стриминг-платформы Quibi объявили о закрытии сервиса, на разработку которого было потрачено почти 2 млрд долларов. Основатель стриминга Джеффри Катценберг и гендиректор компании Мэг Уитман связались с инвесторами, чтобы объяснить свое решение свернуть видеосервис спустя 6 месяцев после запуска. После этого новость сообщили сотрудникам Quibi.

Прежде чем принять решение о закрытии, Катценберг и Уитман рассматривали вариант с продажей всей платформы, но покупатель пока не нашелся. Параллельно менеджеры Quibi хотят распродать контент — более 100 программ, фильмов и сериалов.

Закрытие Quibi займет несколько месяцев, а подписчики сервиса получат соответствующие уведомления.

«Quibi был основан для создания нового поколения повествования, — говорит Катценберг в пресс-релизе. — Мы собрали творческую и инженерную команду мирового уровня, которая создала оригинальную платформу, основанную на революционных технологиях и IP, позволяющую потребителям по-новому просматривать премиум-контент. С момента запуска Quibi мир кардинально изменился, и наша автономная бизнес-модель больше не является жизнеспособной. Я глубоко благодарен нашим сотрудникам, инвесторам, авторам, партнерам по студии и рекламодателям за их партнерство по внедрению Quibi на миллионы мобильных устройств».

Видеосервис Quibi начал работу 6 апреля 2020-го. В первую очередь он был предназначен для просмотра на мобильных устройствах фильмов и сериалов, разделенных на короткие главы длиной до 10 минут. Приложение было доступно для пользователей iOS и Android, но легально скачать его можно было только с американским аккаунтом. В стриминге два типа подписки — 4,99 доллара в месяц с рекламой и 7,99 доллара без рекламы.

Quibi запустился с 24 оригинальными сериалами, и за первые месяцы каталог сервиса значительно расширился. Над созданием контента работали Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Ридли Скотт, Билл Мюррей, Сэм Рэйми, Уилл Смит, Анна Кендрик, Дрейк и другие. Мобильный стриминг поддержали Disney, eOne, Fox, ITV, Lionsgate, MGM, NBCUniversal, Son, Viacom и WarnerMedia.

Запуску Quibi в значительной мере помешала пандемия коронавируса, которая фактически отменила главную идею сервиса — просмотр контента на ходу, в очереди и транспорте. В дополнение к этому параллельно запустили стрим-сервисы Apple, Disney и WarnerMedia.

Компания активно продвигала новый стриминг, не жалея денег на рекламу. По данным компании по отслеживанию рекламы iSpot, в 2020 году Quibi потратил на телевизионную рекламу 63,7 млн долларов. Однако отдача от этих инвестиций так и не была реализована полностью. В сентябре стриминг раскрыл, что за первые 90 дней, в течение бесплатного пробного периода, приложение было скачано 5,6 миллиона раз. Однако лишь незначительный процент загрузок конвертировался в платных подписчиков. В итоге стриминг так и не смог достичь необходимых цифр.

В результате закрытия сервиса более 200 человек останутся без работы.

Источник: Deadline

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