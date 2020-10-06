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Владимир Путин предложил поддержать кинотеатры, которые показывают российские картины

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Президент России Владимир Путин предложил разработать систему поддержки кинотеатров, в которой объем выделяемых средств будет напрямую связан с долей демонстрируемых отечественных проектов. Предложение было озвучено на заседании совета по культуре и искусству.

«По поводу поддержки предприятий кинопроката. Может быть, так же как в других сферах, поддержать именно те предприятия и в том объеме, которые прокатывают именно российские фильмы?» — заявил Владимир Путин.

О проблемах площадок на фоне пандемии коронавируса главе государства рассказал советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. Он раскрыл, что в 2020 году их доходы сократятся на 60%, или 35 млрд рублей. После массового закрытия, по данным Толстого, 15% кинотеатров не смогли возобновить работу. По словам советника, утрата около половины площадок сделает отечественное кинопроизводство почти нерентабельным.

По итогам заседания в министерстве культуры заявили, что механизм поддержки российских кинотеатров уже прорабатывается, а отечественные релизы получат финансирование на выход в прокат.

«Поддержка кинопроката российских фильмов уже запланирована по линии Минкультуры РФ и Фонда кино, состоялись конкурсы на поддержку в прокате, — отметили в пресс-службе ведомства. —  Что касается поддержки организаций кинопоказа (кинотеатров), о которой говорилось сегодня, то вырабатывается механизм поддержки».

В министерстве уточнили, что поддержку получат российские релизы, выходящие в сентябре-декабре 2020 года.

Источник: «Российская газета» / ТАСС

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