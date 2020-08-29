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Netflix выпустит приквел и анимационный спин-офф «Армии мертвецов» Зака Снайдера

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Экшен-триллер Зака Снайдера «Армия мертвецов» увидит свет только в 2021 году, но Netflix уже планирует расширить вселенную картины. Стрим-сервис начал работу над полнометражным приквелом фильма и анимационным сериалом «Армия мертвецов: Лас-Вегас». Оба проекта напишет Маттиас Швайгхёфер, один из актеров ленты.

Подробности сюжета приквела и аниме-сериала не раскрываются. Известно лишь, что шоураннером анимационного проекта выступит Джей Олива («Темный рыцарь: Возрождение легенды»), а многие актеры из «Армии мертвецов», включая Дэйва Батисту, озвучат персонажей. Снайдер лично поставит два эпизода сериала.

Действие «Армии мертвецов» разворачивается в Лас-Вегасе, где произошло нашествие живых мертвецов. В городе почти не осталось живых, что подталкивает главного героя к идее провернуть там крупное ограбление. Он собирает команду наемников и отправляется в одно из самых опасных мест на земле в надежде сорвать куш.

«Армия мертвых» находится в разработке с 2007 года. Работу над фильмом начала студия Warner, и изначально картину должен был снимать Маттис ван Хейниген-мл. со Снайдером в качестве продюсера. Долгое время проекту не удавалось сдвинуться с мертвой точки. В итоге его перехватил Netflix, который вложил в производство около 90 млн долларов.

Точная дата выхода картины пока не сообщается.

Источник: Deadline

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