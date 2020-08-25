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Адам Драйвер снимется в триллере «65». Фильм напишут и поставят сценаристы «Тихого места»

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Звезда «Брачной истории» Адам Драйвер исполнит главную роль в фантастическом триллере «65». Авторы «Тихого места» Брайан Вудс и Скотт Бек напишут сценарий картины и разделят режиссерское кресло. Одним из продюсеров проекта выступит Сэм Рэйми.

Подробности сюжета не раскрываются. Утверждается, что Драйвер сыграет опиоидного наркомана, по чьей вине происходит авария, в результате чего погибает 9-летняя девочка. Это происшествие приводит к череде невероятных событий.

Прежде чем приступить к съемкам в «65», Драйвер завершит работу над новой картиной Ридли Скотта «Последняя дуэль», где он снимается с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном. Кроме этого, в рабочем графике актера значится лента Джеффа Николса «Янки-команданте».

Источник: Deadline

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