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Художник комикса «Новые мутанты» недоволен экранизацией. Ему не нравится внешность героев

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Художник Боб Маклеод, работавший над серией комиксов «Новые мутанты», раскритиковал одноименный фильм Джоша Буна. Поначалу его заинтересовала идея экранизации в виде хоррора, но в итоге МакЛеод остался недоволен тем, как его героев изобразили на экране.  

«Меня разочаровало, что у Даниеллы не было косичек, у Рейн — рыжих колючих волос, и что Сэма сделали не высоким и неуклюжим, хотя мне нравятся Блю ХантМэйси Уильямс и Чарли Хитон». Но больше всего меня расстроило то, что Роберто не низкорослый и не темнокожий. Очередной пример "уайтуошинга" в Голливуде», — написал Маклеод у себя в Facebook.

Художника также расстроило, что в титрах его имя написали с ошибкой: «Фильм наконец-то вышел, и в качестве соавтора они указали кого-то по имени Боб Мэклеод. Даже не удосужились за последние три года проверить, как пишется мое имя. Его уже не поправить, таким оно будет в фильме всегда», — добавил художник.

Лента рассказывает о пятерых подростках — двух парнях и трех девушках, — которых против воли держат в загадочной клинике. У каждого из них есть уникальные способности, которые опасны для окружающих.

Фильм был снят в 2017 году и должен был выйти в 2018-м, но релиз несколько раз переносили. Среди журналистов ходили слухи о пересъемках, которые так и не подтвердились. 

Недавно Vulture опубликовало материал о проблемах во время производства фильма. В нем говорится, что Джош Бун хотел снять «Новых мутантов» в духе картин Джона Хьюза и со специфическим юмором, но студия Fox наняла сценаристов, которые переработали материал, сделав упор на хоррор. 

«Новые мутанты» выйдут в российский прокат 3 сентября. В США фильм стартовал 28 августа, и первые рецензии на него в основном негативные. Посмотревшие ругают его за экшен, вторичный сюжет и отмечают, что у Буна не получился полноценный хоррор. Рейтинг картины на Rotten Tomatoes составляет 29%. 

Источник: Facebook

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