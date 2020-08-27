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Новый трейлер «Не время умирать»: Джеймс Бонд против призраков прошлого

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Оригинальный трейлер:

После переноса релиза на несколько месяцев студия Universal опубликовала новый трейлер боевика «Не время умирать» — последнего фильма с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда.

В 25-м фильме Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

В российских кинотеатрах лента выйдет 19 ноября.

Смотрите фильмы про Джеймса Бонда — от «Доктора Ноу» до «007: СПЕКТР» — на КиноПоиск HD.

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