Новый трейлер «Не время умирать»: Джеймс Бонд против призраков прошлого

Оригинальный трейлер:

После переноса релиза на несколько месяцев студия Universal опубликовала новый трейлер боевика «Не время умирать» — последнего фильма с Дэниэлом Крэйгом в роли Джеймса Бонда.

В 25-м фильме Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

В российских кинотеатрах лента выйдет 19 ноября.