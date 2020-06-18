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Трейлер второго сезона «Как продавать наркотики онлайн (быстро)»: Риски международной наркоторговли

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Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер продолжения сериала «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» — истории пары школьников из Германии, которые в одночасье стали настоящими наркобаронами.

В центре сюжета — Мориц и Ленни, два лучших друга, обычные школьники, которые не пользуются популярностью среди одноклассников. Когда девушка Морица уходит от него к школьному драгдилеру, он решает, что единственный способ ее вернуть — стать лучше конкурента. Вместе с Ленни они разворачивают наркорынок невероятных масштабов.

Во втором сезоне ребята выходят на международный рынок и понимают, что наркоторговля — дело рискованное и совсем не такое веселое, как показалось сперва.

Чтобы не пропустить дату премьеры второго сезона, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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