Трейлер второго сезона «Как продавать наркотики онлайн (быстро)»: Риски международной наркоторговли

Стрим-сервис Netflix выпустил трейлер продолжения сериала «Как продавать наркотики онлайн (быстро)» — истории пары школьников из Германии, которые в одночасье стали настоящими наркобаронами.

В центре сюжета — Мориц и Ленни, два лучших друга, обычные школьники, которые не пользуются популярностью среди одноклассников. Когда девушка Морица уходит от него к школьному драгдилеру, он решает, что единственный способ ее вернуть — стать лучше конкурента. Вместе с Ленни они разворачивают наркорынок невероятных масштабов.

Во втором сезоне ребята выходят на международный рынок и понимают, что наркоторговля — дело рискованное и совсем не такое веселое, как показалось сперва.