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Трейлер сериала «Проклятая»: Меч короля Артура выбрал Кэтрин Лэнгфорд

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В сети появился в первый трейлер сериала «Проклятая» — экранизации одноименного иллюстрированного подросткового романа Фрэнка Миллера («Город грехов») и Тома Вилера («Кот в сапогах»). Главную роль в 10-серийном проекте исполнила Кэтрин Лэнгфорд, знакомая зрителю по сериалу «13 причин почему».

«Проклятая» — переосмысление мифов о короле Артуре, рассказанное с точки зрения Ниму, девочки-подростка, которой в будущем предстоит стать могущественной владычицей озера. После смерти матери она знакомится с молодым наемником Артуром, занятым поисками загадочного Мерлина, чтобы передать старцу древний меч.

Во время странствий с Артуром Ниму превращается в символ храбрости и сопротивления и помогает организовать восстание против Красных паладинов и их короля Утера.

Премьера «Проклятой» состоится на Netflix 17 июля.

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