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Вышел трейлер киноверсии мюзикла «Гамильтон»

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«Гамильтон» — мюзикл Лина-Мануэля Миранды, премьера которого состоялась в Нью-Йорке в 2015 году. Постановка моментально стала чрезвычайно популярной: билеты были постоянно распроданы, шоу получило восторженные отзывы критиков, премию «Грэмми» за лучший альбом на основе театрального мюзикла и Пулитцеровскую премию за лучшее драматическое произведение. 3 июля кинотеатральная версия «Гамильтона», смонтированная из записей трех отдельных выступлений с участием оригинального актерского состава, выйдет на стрим-сервисе Disney+.

Мюзикл рассказывает об Александре Гамильтоне, одном из отцов-основателей США. Постановка прослеживает путь Гамильтона, выходца из Британской Вест-Индии, который стал одним из главных американских государственных деятелей. Он участвовал в войне за независимость США, помог сформировать правительство и конституцию новой страны, стал первым министром финансов. Погиб Гамильтон в июле 1804 года после дуэли со старым соратником Аароном Берром.

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