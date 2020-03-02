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Вышел трейлер фильма ужасов «Кольская сверхглубокая»

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«Вольга» представила первый ролик отечественного хоррора «Кольская сверхглубокая», действие которого разворачивается на территории самой глубокой горной выработки в мире. Именно там по сюжету фильма было обнаружено нечто, что угрожает всей жизни на Земле.

В 1984 году в Кольской сверхглубокой скважине на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, похожие на крики множества голосов. После этих событий объект закрыли. Небольшая исследовательская группа отправляется под землю, чтобы узнать, какую тайну скрывает глубочайшая скважина в мире. То, что экспедиция обнаружила, оказывается величайшей угрозой в истории.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте фильм в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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