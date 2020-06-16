Вышел новый трейлер боевика «King's man: Начало»

Оригинальный трейлер:

В сети появился новый трейлер приключенческой картины «King’s man: Начало», приквела шпионской франшизы Мэттью Вона «Kingsman». На этот раз действие разворачивается во время Первой мировой войны, когда некие таинственные силы хотели заполучить контроль на миром.

Главный герой новой картины — Конрад (Харрис Дикинсон), молодой и целеустремленный сын герцога Оксфордского (Рэйф Файнс), желающий помочь миру и служить на благо Англии. Заметив в сыне потенциал, герцог рассказывает Конраду о независимой шпионской организации «King’s man», члены которой должны остановить угрозу мирового масштаба. Так Конрад оказывается втянут в мир секретов и смерти.

Новый постер: