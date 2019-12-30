«Майор Гром: Чумной Доктор»: Премьера трейлера

Bubble Studios и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD в рамках специальной онлайн-трансляции представили первый трейлер полнометражного фильма по мотивам комикс-бестселлера «Майор Гром: Чумной Доктор». Это первый в истории нашего кино проект, снятый по отечественным комиксам с масштабной фан-базой. Поклонники Грома уже много лет ждут возможности увидеть любимого персонажа на большом экране, и вот студия Bubble, сделав сначала короткий метр, готовится выпустить и полнометражную версию, снятую режиссером Олегом Трофимом.

«Майор Гром: Чумной Доктор» расскажет о приключениях майора полиции Санкт-Петербурга Игоря Грома. Верный поборник правопорядка, он обладает пробивным характером, аналитическим складом ума и неподкупностью и всегда идет до конца, настигая преступника. Все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город «болен чумой беззакония», он принимается за «лечение», убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе. Общество взбудоражено. Полиция бессильна. Гром впервые сталкивается с трудностями в расследовании, от итогов которого может зависеть судьба всего города.

Майор Гром — один из четырех основных и самых известных персонажей Bubble, крупнейшего издательства оригинальных комиксов в России, работающего с 2011 года. Оно выпускает сразу несколько собственных линеек комиксов, занимается производством сопутствующей тематической продукции. «Майор Гром» — самый популярный и успешный комикс в России. За восемь лет он перешагнул планку в 100 номеров и 25 книг общим тиражом более 1 000 000 копий, став национальным бестселлером с огромной фан-базой по всей стране.

Эфир провели креативный продюсер картины и главный редактор Bubble Роман Котков и Любовь Аксенова (она играет в фильме главную героиню, журналистку Юлию Пчёлкину).

Трансляция прошла в День города Санкт-Петербурга, а следило за ней более 4000 человек.

Гостями трансляции стали Тихон Жизневский (майор Гром), Александр Сетейкин (напарник Грома Дима Дубин), Михаил Евланов (Евгений Стрелков, один из антагонистов фильма), Алексей Маклаков (начальник Грома Федор Прокопенко), Сергей Горошко (Сергей Разумовский, основатель соцсети «Вместе») и Олег Чугунов , придуманный для фильма персонаж).

В рамках онлайн-презентации Bubble Studios показала два ролика о создании фильма и самого майора Грома. К экранизации подошли основательно. По словам продюсера фильма и основателя издательства Bubble Артема Габрелянова, в процессе работы было написано примерно 13 вариантов сценария, текст адаптации постоянно обсуждали, переписывали и дорабатывали. Много внимания уделили и подбору актеров: кастинг провели долгий и «супермасштабный».

Важным для авторов «Чумного Доктора» стала реалистичность происходящего на экране. По сюжету действие разворачивается в Санкт-Петербурге, поэтому все погони, взрывы, аварии и статистов снимали на улицах Северной столицы. Специально для фильма в историческом здании в центре выстроили масштабные декорации полицейского участка. Огромную работу проделал художник-постановщик картины, создавший невероятно детальные локации, в частности квартиру главного героя.

В общей сложности на съемках было разбито 30 автомобилей, съедено 55 шаверм, сожжено 873 литра горючей жидкости и разбросано 900 тыс. рублей.

В беседе с ведущими актеры рассказали о своих персонажах и впечатлениях от работы над первой экранизаций российского комикса. Михаил Евланов, чей персонаж — «гвардии майор, человек трудной судьбы», признался, что ему не хватило выделенных 11 съемочных дней, и он хотел снова и снова возвращаться на площадку. В этом его поддержал исполнитель главной роли Тихон Жизневский. Ему хотелось бы вернуться к этим персонажам и вновь поработать с теми же актерами.

Алексей Маклаков, сыгравший начальника майора Грома, отметил, что «Чумной Доктор» — фильм в первую очередь о доблести, чести и любви в образе полицейского. По мнению актера, это очень важно в современном обществе.

Сергей Горошко, исполнитель роли миллионера Сергея Разумовского, рассказал, что его герой закрытый, зажатый и очень скромный, полностью в своих мыслях. Но он пытается сделать мир лучше и для этого создал соцсеть «Вместе», с помощью которой люди могут помогать друг другу. Bubble планирует в будущем выпустить настоящую версию чат-бота «Вместе», где можно будет оставить заявку на помощь или оказание помощи.

Тихон Жизневский рассказал, что при подготовке к роли Грома долгое время общался с настоящим оперативником. Он ходил к нему в гости, познакомился с родными и узнал от его жены, каково это — быть супругой полицейского. Жизневский также признался, что каждый раз перед съемками кричал в подушку, чтобы сделать свой голос грубее и брутальнее. В жизни у актера довольно высокий голос.

Александр Сетейкин, исполнитель роли Димы Дубина, друга и напарника главного героя, рассказал несколько забавных случаев с площадки. Так, он однажды оставил сценарий фильма в парке (с ним ничего не случилось) и регулярно забывал надевать очки, которые носит его герой. Травма, которую актер получил студентом, поначалу несколько раз срывала съемки. На третьем курсе он пытался изобразить черепаху и засунул себе кулак в рот, в результате чего челюсть заклинило. Спустя годы ее по-прежнему сводит. Именно это и произошло в первый съемочный день на барже: челюсть заклинило, и пришлось ждать, пока транспорт дойдет до пункта назначения и вернется обратно.

Любовь Аксенова, Сетейкин и Жизневский также рассказали, какую музыку слушали при подготовке к съемкам. Из своего обширного плейлиста, который актриса составляет перед каждым проектом, Аксенова назвала три варианта: The Cardigans («для общей атмосферы»), Dresden Dolls («эмоциональные девчонки») и Том Йорк («немного гениальности»). Жизневский отдает предпочтение Фредерику Шопену, подбирая разные композиции в зависимости от сцены, а Сетейкин слушал рок-н-ролл — он такой же добрый, яркий и хороший, как и его герой.

Подробнее о создании «Чумного Доктора» КиноПоиск рассказывал в материале со съемок . Подробнее о том, кто такой майор Гром, можно узнать здесь . А детали будущего фильма мы рассказывали с его презентации на Comic Con Russia.



Полная запись транляции:

КиноПоиск HD — партнер картины в России. КиноПоиск поддержит проект в кинопрокате, а КиноПоиск HD покажет фильм онлайн. Премьера «Чумного Доктора» состоится в 2021 году, но точная дата релиза будет сообщена позже.