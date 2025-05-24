Трейлер «#выжить»: Зомби-апокалипсис в Южной Корее

Действие «#выжить» разворачивается во время вспышки загадочного вируса, который обращает людей в зомби. Главный герой узнает об этом, находясь в многоэтажном доме. Из-за армии мертвецов он не может вырваться на свободу и вскоре замечает, что в здании напротив прячется девушка.

Главные роли в «#выжить» исполнили Ю А-ин («Пылающий»), Пак Щин-хе («Красота внутри»), Ли Хён-ук («Незнакомцы из ада») и Со Хи-джон («Война цветов 2»).

В основу картины лег сценарий американца Мэтта Нэйлора. Он адаптировал текст для корейского рынка вместе с Чо Иль-хёном, последний выступил режиссером «#выжить». Историю Нэйлора экранизировали и в США: триллер под названием «В одиночку» поставил Джонни Мартин («Виселица»), а главные роли в нем сыграли Дональд Сазерленд, Тайлер Пози, Роберт Ричард и Саммер Спиро.

Фильм Иль-чёна появится в корейских кинотеатрах в июне.