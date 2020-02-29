Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

7 апреля Джеймс Ганн принял участие в совместном просмотре «Стражей Галактики», организованном сайтом ComicBook.com. Пересмотрев фильм вместе с фанатами, режиссер ответил на их вопросы и раскрыл несколько подробностей проекта.
Вот что рассказал Ганн.
О Ракете и будущем
О шрамах Ракеты
О сути «Стражей Галактики»
О представлении Таноса
Об охраннике, которому не дали послушать музыку
О вырезанной фразе Дракса
Об условиях Marvel
О Говарде-утке и «Слизняке»
Об импровизации Криса Пратта
О происхождении Камней Бесконечности
О камне, который изначально был красным
Об оскорбленном Груте
О просьбе Джосса Уидона
Об импровизированной шутке
Об отношениях внутри команды
О дополнительной сцене для Корпуса Новы
Об альфа-Груте
О Йонду
О любимой сцене
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