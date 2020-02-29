КиноПоиск

Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

Обсудить0

7 апреля Джеймс Ганн принял участие в совместном просмотре «Стражей Галактики», организованном сайтом ComicBook.com. Пересмотрев фильм вместе с фанатами, режиссер ответил на их вопросы и раскрыл несколько подробностей проекта.

Вот что рассказал Ганн.

О Ракете и будущем

«Скажу лишь, что Ракета — важная часть происходящего в будущем, и много из этого (например, шрамы на его спине) подводит к тому, что я готовил для Ракеты с самого начала».

О шрамах Ракеты

«Это часть кибернетики, которая, скорее всего, была болезненно добавлена в его тело. Один из моих любимых моментов в фильме. Одиночество и отрешенность Ракеты — для меня центр всей франшизы».

О сути «Стражей Галактики»

«Эта трилогия в первую очередь о группе аутсайдеров, переживших детскую травму. За исключением Дракса. Он единственный, у кого были хорошие отношения с теми, кто его растил».

О представлении Таноса

«Он был дополнительным осложнением, из-за чего стало сложнее рассказывать историю. Отношения между плохими парнями были слишком сложными для зрителя. Это был самый сложный момент при монтаже».

Об охраннике, которому не дали послушать музыку

«Он избил Квилла! На самом деле там есть отличная вырезанная сцена, где он танцует по тюрьме и избивает заключенных под песню „Magic“ группы Pilot».

О вырезанной фразе Дракса

«После того как Дракс говорит: „Похоже, это место, которое я бы хотел посетить“, он добавлял: „И убить там много людей“. Очень жаль, что не оставил эту фразу в фильме».

Об условиях Marvel

«ЕДИНСТВЕННОЕ, что в Marvel меня попросили добавить, — камео Таноса, а также придумать происхождение Камней Бесконечности. В остальном они были готовы к чему угодно и не требовали, чтобы с персонажами обращались каким-то конкретным образом».

О Говарде-утке и «Слизняке»

«В первом кадре с Коллекционером Говард-утка сидит за ним. Рядом с ним черви из моего первого фильма „Слизняк“».

Об импровизации Криса Пратта

«Во время записи режиссерских комментариев я сказал, что Крис Пратт случайно уронил сферу, потому что думал, что так и было. В прошлом году он рассказал, что сделал так специально. Я верю ему на 90%».

О происхождении Камней Бесконечности

«Просто придумал».

О камне, который изначально был красным

«Забыл об этом. Так и было. Кажется, так получилось потому, что во время производства студия Marvel решила, что штука в „Тор 2: Царство тьмы“ — Камень Силы (как и другие штуки, которые станут Камнями). Но фиолетовый мне все равно больше нравится!»

Об оскорбленном Груте

«То, как Грут оскорбляется фразой Ракеты „Бу-ху-ху, моя жена и дети мертвы“, до сих пор меня бесконечно веселит».

О просьбе Джосса Уидона

«Продолжительную сцену разговора я написал после первой версии, когда Джосс Уидон сказал мне, что в сценарии должно быть „больше Джеймса Ганна“. Я такой: ОК, сами напросились. Вернулся домой и написал эту сцену минут за десять».

Об импровизированной шутке

«Фраза „Стоим впятером кружком… Может, еще за руки возьмемся? Прям как клуб анонимных идиотов!“ — импровизация Шона Ганна».

Об отношениях внутри команды

«Думаю, Ракете и Драксу Квилл довольно быстро понравился, а Гамора принимает это крайне неохотно. Ракета, определенно, беспокоится, когда Квилл жертвует собой ради Гаморы».

О дополнительной сцене для Корпуса Новы

«В первой версии Корпус Нова ничего не мог противопоставить Ронану. Так что я добавил сцену со сцепленными кораблями Новы, которую сняли дополнительно».

Об альфа-Груте

«Мне кажется, это что-то выдуманное Вином Дизелем».

О Йонду

«Думаю, Йонду знает, что его обманули, но не хочет убивать Квилла. Мы обсуждали это в тот день с Майклом Рукером».

О любимой сцене

«Моя любимая сцена в фильме. Плачу каждый раз (вот и сейчас слезы наворачиваются). Наверное, в этот момент Ракета впервые в своей жизни испытал физическую нежность. И то, как его плечи опадают и он расслабляется, каждый раз меня прибивает и заставляет любить Дракса».

«Стражи Галактики» и другие фильмы Marvel вы прямо сейчас можете посмотреть на КиноПоиск HD.

Обсудить
Сай-фай комедия про андроида-полицейского из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД.
В главных ролях:Зоя Бербер, Антон Филипенко, Сергей Гармаш, Кузьма Сапрыкин, Федор Лавров
Режиссер:Максим Пежемский
30 дней бесплатно
Далее 269 ₽ в месяц
Смотреть

Смотрите также

Стражи Галактики появятся в четвертом «Торе». Вин Дизель намекнул на новую версию Грута

Стражи Галактики появятся в четвертом «Торе». Вин Дизель намекнул на новую версию Грута

10 марта5
Джеймсу Ганну в карантине пришлось использовать туалетную бумагу с лицом Майкла Рукера

Джеймсу Ганну в карантине пришлось использовать туалетную бумагу с лицом Майкла Рукера

26 марта8
Завершились съемки «Отряда самоубийц 2». Джеймс Ганн сообщил об этом в трогательном посте

Завершились съемки «Отряда самоубийц 2». Джеймс Ганн сообщил об этом в трогательном посте

29 февраля10
Сценарист «Трансформеров» напишет для Sony безымянный фильм по комиксам Marvel

Сценарист «Трансформеров» напишет для Sony безымянный фильм по комиксам Marvel

11 марта5

Главное сегодня

В предыдущих сериях

Подкаст«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное

Сегодня0
«Меломанка»: Экранизация романа «Hi-Fi», в которой потерялось главное
Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости
Интервью

Жора Крыжовников — о «Звоните ДиКаприо!», юморе Достоевского и любви без жалости

Вчера19
Видео: Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

Видео: Дочь Миллы Йовович исполнила песню про Антошку

21 минуту назад0
Universal отложила боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

Universal отложила боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оденкёрком

2 часа назад2
Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

Условия Marvel и просьба Джосса Уидона: Что Джеймс Ганн рассказал о «Стражах Галактики»

2 часа назад2
КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов
КиноПоиск HD

КиноПоиск HD запустил «Марафон сценаристов». Идет поиск новых авторов для сериалов

3 часа назад6
Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»
Бюро находок

Видео дня: Реакция зрителей на просмотре «Мстители: Финал»

Сегодня, 11:0718
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт