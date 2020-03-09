Стражи Галактики появятся в четвертом «Торе». Вин Дизель намекнул на новую версию Грута

Исполнитель роли Грута Вин Дизель рассказал в интервью ComicBook.com, что «Стражи Галактики» могут частично вернуться на экраны уже в 2021 году. Актер заявил, что некоторые члены команды появятся в блокбастере «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити, релиз которого запланирован на следующий год.

«С нетерпением жду того, как мой друг Джеймс Ганн превзойдет себя со следующим фильмом, — говорит Дизель о «Стражах Галактики 3». — Он сделал „Отряд самоубийц“ и готовится взяться за проект. Режиссер „Тора“ рассказал мне, что фильм включает в себя некоторых Стражей Галактики. Будет чрезвычайно интересно. Никто об этом не знает, может, мне не стоило об этом говорить».

Дизель не раскрыл, о каких именно Стражах идет речь и какова будет их роль в новом «Торе». Сам Ганн утверждал, что в сценарии третьих «Стражей Галактики» нет места для бога грома, а новый фильм в первую очередь сосредоточится на истории знакомых персонажей.

По словам Дизеля, в будущем зрители также увидят новую версию древесного персонажа — Альфа Грута. Актер не уточнил, что это значит и в каком именно фильме он появится, ограничившись фразой: «Об этом персонаже я могу сказать лишь два слова — „Альфа Грут“». Вероятно, новый Грут, выросший из подростка после «Стражей Галактики 2» и «Мстители: Война бесконечности», станет более агрессивным и активным.

Сюжет «Тор: Любовь и гром» не раскрывается. Известно лишь, что в продолжении в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая предстанет в новом образе — Тора-женщины. Согласно комиксам, Джейн смогла поднять молот Мьёльнир, после того как Тор оказался его недостоин. По слухам, четвертый фильм будет связан с сюжетом сериала «Локи», который выйдет на стрим-сервисе Disney+. Предполагается, что именно благодаря Локи в основную киновселенную вернется молот Тора, разрушенный в «Тор: Рагнарёк».

Старт съемок «Тор: Любовь и гром» запланирован на лето 2020 года.

Дата релиза «Стражей Галактики 3» не раскрывается. Предполагается, что продолжение увидит свет не раньше 2022—2023 годов.

Источник: ComicBook.com