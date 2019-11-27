Завершились съемки «Отряда самоубийц 2». Джеймс Ганн сообщил об этом в трогательном посте

Джеймс Ганн объявил в Instagram об окончании съемочного процесса нового «Отряда самоубийц» и вывесил масштабное фото с актерским составом и съемочной группой. Ганн поблагодарил всех за отлично проделанную работу и признался, что съемки помогли ему справиться со смертью отца и любимой собаки.

«Вот и закончились съемки „Отряда самоубийц“, — написал Ганн. — Мой отец ушел из жизни за две недели до начала съемок, а моя собака умерла за две недели до окончания. Это был очень тяжелый период моей жизни, но вместе с тем я никогда еще не получал столько удовольствия от работы над фильмом. Профессионализм, талант, отзывчивость и доброта актерского состава и съемочной группы вдохновляли меня каждый день. Спасибо всем причастным к созданию этого фильма на каждом этапе производства, в каждом отделе. Я признателен вам от всего сердца. Вы — это главная причина, почему я снимаю кино».