Сценарист «Трансформеров» напишет для Sony безымянный фильм по комиксам Marvel

Студия Sony подключила Роберто Орси («Трансформеры», «Звездный путь») к работе над сценарием безымянного проекта, основанного на комиксах Marvel. Подробности отсутствуют, и известно лишь, что фильм может стать частью киновселенной Sony, выстроенной вокруг Человека-паука.

Как уточняют источники The Wrap, центральным персонажем нового проекта станет герой из комиксов Marvel, но при этом он не обязательно будет связан с Человеком-пауком напрямую.

В 2020 году Sony выпустит два фильма, основанных на комиксах Marvel, — «Веном 2» и «Морбиус». Студия также планирует перенести на экраны таких персонажей, как Ночной Страж и Шелк, но об этих проектах давно не поступало новой информации. Сценарий первого написал Чео Ходаки Кокер, шоураннер сериала «Люк Кейдж», а о начале работы над вторым стало известно в июне 2018 года.

12 февраля появилась информация, что Sony резервировала 8 октября 2021 года для некоей ленты по комиксам Marvel. Вероятно, в этот день планируется выпустить один из фильмов, слухи о разработке которых периодически появляются в сети. Согласно разным источникам, Sony собирается сделать сольные картины о нескольких противниках Человека-паука, включая Мистерио, Крейвена-охотника и Хобгоблина. Вероятно, Орси как раз работает над таким необъявленным проектом.

Источник: The Wrap