КиноПоиск

Сценарист «Трансформеров» напишет для Sony безымянный фильм по комиксам Marvel

Обсудить0

Студия Sony подключила Роберто Орси («Трансформеры», «Звездный путь») к работе над сценарием безымянного проекта, основанного на комиксах Marvel. Подробности отсутствуют, и известно лишь, что фильм может стать частью киновселенной Sony, выстроенной вокруг Человека-паука.

Как уточняют источники The Wrap, центральным персонажем нового проекта станет герой из комиксов Marvel, но при этом он не обязательно будет связан с Человеком-пауком напрямую.

В 2020 году Sony выпустит два фильма, основанных на комиксах Marvel, — «Веном 2» и «Морбиус». Студия также планирует перенести на экраны таких персонажей, как Ночной Страж и Шелк, но об этих проектах давно не поступало новой информации. Сценарий первого написал Чео Ходаки Кокер, шоураннер сериала «Люк Кейдж», а о начале работы над вторым стало известно в июне 2018 года.

12 февраля появилась информация, что Sony резервировала 8 октября 2021 года для некоей ленты по комиксам Marvel. Вероятно, в этот день планируется выпустить один из фильмов, слухи о разработке которых периодически появляются в сети. Согласно разным источникам, Sony собирается сделать сольные картины о нескольких противниках Человека-паука, включая Мистерио, Крейвена-охотника и Хобгоблина. Вероятно, Орси как раз работает над таким необъявленным проектом.

Источник: The Wrap

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

Обсудить

Смотрите также

Режиссер «Новых мутантов» опроверг слухи о пересъемках

Режиссер «Новых мутантов» опроверг слухи о пересъемках

Вчера14
Стражи Галактики появятся в четвертом «Торе». Вин Дизель намекнул на новую версию Грута

Стражи Галактики появятся в четвертом «Торе». Вин Дизель намекнул на новую версию Грута

Вчера4
Придется вернуться туда, где все началось: Финальный трейлер фильма «Черная Вдова»

Придется вернуться туда, где все началось: Финальный трейлер фильма «Черная Вдова»

9 марта40
Кристиан Бэйл сыграет злодея в «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити

Кристиан Бэйл сыграет злодея в «Тор: Любовь и гром» Тайки Вайтити

7 марта27

Главное сегодня

Выбор редакции

«Чужак», «Ведьмак», «Дракула» и «Ты»: 12 главных сериалов зимы

Сегодня5
«Чужак», «Ведьмак», «Дракула» и «Ты»: 12 главных сериалов зимы
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения

Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам заключения

час назад15
Что смотреть в кино: «Бладшот», «Пиноккио» и «Хороший доктор»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Бладшот», «Пиноккио» и «Хороший доктор»

Сегодня3
Находка дня: Сайт с проектами Netflix и Hulu, где нельзя выбрать, что смотреть
Бюро находок

Находка дня: Сайт с проектами Netflix и Hulu, где нельзя выбрать, что смотреть

Сегодня, 15:171
Бокс-офис России: «Отель „Белград“» взлетел, «Вперед» недобрал
Сборы

Бокс-офис России: «Отель „Белград“» взлетел, «Вперед» недобрал

Сегодня, 15:103
Сериал «Чужак» посмотрело 9 миллионов зрителей. Это лучший результат со времен «Мира Дикого Запада»

Сериал «Чужак» посмотрело 9 миллионов зрителей. Это лучший результат со времен «Мира Дикого Запада»

Сегодня, 13:373
Скарлетт Йоханссон не хотела сниматься в «Черной Вдове». Ее переубедила режиссер Кейт Шортланд

Скарлетт Йоханссон не хотела сниматься в «Черной Вдове». Ее переубедила режиссер Кейт Шортланд

Сегодня, 13:333
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт