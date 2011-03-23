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Джеймсу Ганну в карантине пришлось использовать туалетную бумагу с лицом Майкла Рукера

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Режиссер «Стражей Галактики» Джеймс Ганн решил одним постом убить двух зайцев — подшутить над массовым страхом перед возможной нехваткой туалетной бумаги и поиздеваться над Майклом Рукером. Ганн вывесил в Twitter фото туалетной бумаги с лицом Рукера, которую он купил в качестве шутки, и подписал, что теперь приходится использовать ее вместо обычной бумаги.

«Я купил несколько рулонов этой туалетной бумаги в качестве прикола, когда Рукер пришел на Рождество пару лет назад. Они хранились дома в ванной. Я и подумать не мог, что придется их использовать, но что поделать».

Рукер и Ганн являются давними друзьями (актер снимался во всех фильмах режиссера, начиная с хоррора 2006 года «Слизняк»), но на публику они периодически разыгрывают вражду. Ганн как-то рассказал, что с Рукером невозможно работать, а Рукер заявил, что постановщик обязан ему своим успехом и вообще он из них самый красивый.

Сейчас Ганн находится в самоизоляции, но не прекращает работу и занимается монтажом «Отряда самоубийц 2», одну из ролей в котором исполнил Рукер. Сиквел ожидается в кинотеатрах 4 августа 2021 года.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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