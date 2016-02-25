Том Круз вернулся на площадку «Миссия: невыполнима 7». Съемки по-прежнему заморожены

Спустя несколько недель после того, как съемки боевика «Миссия: невыполнима 7» в Италии отменили из-за вспышки коронавируса, производство переместилось в Великобританию. Издание DailyMail опубликовало несколько фотографий с площадки неподалеку от деревни Дансфолд в графстве Суррей. На камеру поймали, как звезда франшизы Том Круз разъезжает на мотоцикле и в двух машинах — черном седане и старом Mini, в котором актер сидит вместе с Ребеккой Фергюссон. На площадке также заметили вертолет и самолет с эмблемой ВВС Великобритании.

На основе фотографий возникло предположение, что съемки картины возобновились после перерыва. Сайт Collider, однако, связался с членом съемочной группы фильма, и тот подтвердил, что производство по-прежнему приостановлено, и сейчас в Англии проходит тестирование специальной установки для трюков.

22 февраля стало известно, что студия Paramount отказалась от запланированных съемок «Миссия: невыполнима 7» в Венеции. На тот момент в Италии произошел резкий скачок заражений коронавирусом COVID-19. Исполнитель роли Бенджи, Саймон Пегг, впоследствии заявил в интервью BBC Radio 6, что студия поступила разумно, отменив производство.

«Была задействована большая группа людей, мы снимали сцену с карнавалом, и было глупо там оставаться, так что мы свалили», — рассказал Пегг.

Режиссер «Племени изгоев» и «Последствия» Кристофер МакКуорри параллельно работает над седьмым и восьмым фильмами, которые выйдут летом 2021-го и летом 2022-го соответственно. Какие-либо подробности сюжетов продолжения не раскрываются. Вместе с ветеранами экшен-франшизы в новых фильмах на экране появятся Хейли Этвелл, Пом Клементьефф, Шей Уигэм и Николас Холт. Неизвестно, кого они сыграют.

Источник: DailyMail