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«Черная вдова» не выйдет 1 мая из-за пандемии коронавируса

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Студия Disney официально объявила о переносе премьеры фильма «Черная вдова»: сольная картина о Наташе Романофф не выйдет в прокат 1 мая в связи с пандемией коронавируса Covid-19. Российская премьера была запланирована на 30 апреля. Новая дата релиза картины пока не сообщается.

Также студия убрала из расписания два проекта Fox — «Женщину в окне» и «Историю Дэвида Копперфилда». Они должны были выйти 15 и 8 мая соответственно.

Disney объявила о переносах спустя несколько часов после того, как крупнейшие американские сети AMC и Regal Cinemas решили закрыть все свои кинотеатры на несколько недель. Кроме того, последний уик-энд стал слабейшим в американском прокате за последние 20 лет. Минувшие выходные принесли кинотеатрам всего 55,3 млн долларов. Это худший результат с сентября 2000 года, когда в кино шли «Наблюдатель» с Киану Ривзом, «На живца» с Джейми Фоксом и «Добейся успеха» с Кирстен Данст.

14 марта в связи с распространением Covid-19 Disney временно заморозила производство нескольких важных проектов — исторической картины Ридли Скотта «Последняя дуэль» и триллера Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», игрового ремейка «Русалочка», продолжения комедии 1989 года «Уменьшенные», фильма Дэвида Лоури «Питер Пэн».

По сюжету «Черной Вдовы» после событий «Противостояния» Наташу настигли ошибки прошлого. Вновь дала о себе знать «Красная комната» — программа по созданию таких же, как она, Вдов, профессиональных убийц и шпионов. Наташа решает раз и навсегда разобраться с людьми, стараниями которых она сама стала Вдовой, и возвращается домой.

Вернувшись к истокам, Наташа находит поддержку в своей старой семье — сестре по «Красной комнате» Елене Беловой (Флоренс Пью) и наставнице Мелине Востокофф (Рэйчел Вайс). К ним также присоединяется Красный Страж (Дэвид Харбор) — советский супергерой, попытка скопировать Капитана Америка. Вместе им предстоит столкнуться с профессиональным наемником Таскмастером, способным в точности повторять любые движения.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь.

Источник: Deadline

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