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Съемки «Бэтмена» отложили на две недели из-за коронавируса

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Пандемия коронавируса Covid-19 заставила студию Warner пересмотреть планы по производству картины «Бэтмен» в Великобритании. Съемки фильма проходили в Лондоне и должны были переместиться в Ливерпуль, но в итоге было принято решение приостановить их на две недели, пока ситуация с вирусом не разрешится. Среди актерского состава и съемочной группы случаев заболевания Covid-19 не обнаружено.

«Начиная с сегодняшнего дня студия Warner на две недели приостановила производство фильма „Бэтмен“. Студия продолжит внимательно следить за ситуацией», — говорится в официальном заявлении.

В дополнение к этому студия заморозила в Лондоне съемки «Фантастических тварей 3», а в Лос-Анджелесе временно прекращено производство драмы «Король Ричард» о сестрах-теннисистках Уильямс. Ранее студия приостановила австралийские съемки безымянного байопика Элвиса Пресли режиссера База Лурмана, на чьем предпродакшене коронавирусом заразились Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон.

В «Бэтмене» Мэтта Ривза не будет истории происхождения Темного рыцаря. Вместо этого режиссер намерен показать, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Бэтмена, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

О других переносах релизов и отменах важных премьер и событий из-за коронавируса можно узнать здесь. О том, как Covid-19 успел повлиять на киноиндустрию, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Источник: Deadline

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