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Вышел новый трейлер сериала «Зулейха открывает глаза» — экранизации романа Гузель Яхиной

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«Зулейха открывает глаза» — новый сериал канала «Россия 1», основанный на одноименном романе Гузель Яхиной. Сюжет проекта, наполненный романтикой и трагедией, вращается вокруг татарской крестьянки, которая становится жертвой репрессий и попадает в Сибирь, где теперь должна выжить и найти в себе силы пройти через сложные испытания любовью и прощением.

Действие разворачивается в 1930 году. У Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по каторжному маршруту в Сибирь. Вместе с тридцатью ссыльными, среди которые неграмотные крестьяне и ленинградские интеллигенты, «деклассированные элементы» и уголовники, мусульмане и христиане, она оказывается в глухой тайге без пищи, крова и теплой одежды. Объединившись, они начинают отстаивать у суровой природы и безжалостного государства свое право на жизнь.

На данный момент неизвестно, когда «Зулейха открывает глаза» выйдет на экраны.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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