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Тизер 2-го сезона «Чем мы заняты в тени»: Эротические сказки для вампиров

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Сериал «Чем мы заняты в тени» готовится вернуться на экраны со вторым сезоном, и в сети появился первый тизер продолжения. В 40-секундном ролике верный слуга вампиров со Статен-Айленда, Гильермо, развлекает своих хозяев сексуальной историей с марионетками. «Почему бы вам не уединиться в гробу?» — бубнит Нандор Безжалостный, наблюдая за разгоряченными Лазло и Надьей.

Проект основан на новозеландской комедии «Реальные упыри» Тайки Вайтити и Джемейна Клемента. Выполненная в жанре мокьюментари, она рассказывала о жизни вампиров, обитающих в Веллингтоне, столице Новой Зеландии, в деталях демонстрируя, насколько непросто быть упырем в современном мире.

Действие сериала разворачивается в Штатах и повествует о жизни американских кровососов, которым тоже тяжело привыкнуть к причудам технологического прогресса. Вместе с обычными вампирами здесь появляется и новый вид, который, тем не менее, хорошо знаком каждому зрителю — энергетический вампир, питающийся чужой жизненной силой и раздражением.

Подробнее о популярности проекта КиноПоиск рассказывал в отдельном материале.

Подробностей сюжета продолжения нет. Скорее всего, кровопийцы продолжат исследовать странный современный мир, попутно попадая в разные нелепые ситуации. В сложной ситуации во втором сезоне оказался Гильермо. Мало того что появился новый прислужник, обожаемый всеми однорукий Тофер (Хэйли Джоэл Осмент), так еще в финале первого сезона он выяснил, что является потомком легендарного охотника на вампиров.

Новые эпизоды «Чем мы заняты в тени» начнут выходить с 15 апреля 2020 года. В общей сложности во втором сезоне будет 10 серий.

Чтобы не пропустить премьеру, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав «Буду смотреть».

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