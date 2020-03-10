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Тизер 2-го сезона «Харли Квинн»: Откусанный нос и битва с Пингвином

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В сети появился первый ролик второго сезона анимационного сериала для взрослых «Харли Квинн». Видео демонстрирует сцену из продолжения, в которой Харли сражается с Пингвином, одним из главных криминальных боссов Готэма. Что именно привело к стычке — неизвестно, но закончится все кровопролитием и тотальным разрушением одного конкретного заведения.

Вместе со знакомыми персонажами во втором сезоне появятся и другие обитатели Готэма. Создатели проекта раскрыли, что в продолжении «Харли Квинн» Альфред Молина озвучит хладнокровного Мистера Фриза, а Санаа Лэтэн подарит свой голос элегантной Женщине-кошке. Кейли Куоко, Лэйк Белл, Алан Тьюдик, Джим Рэш, Дж. Б. Смув, Рон Фанчес, Тони Хейл и Джейсон Александер вернутся в знакомых ролях.

В первом сезоне Харли Квинн окончательно разорвала отношения с Джокером и взялась доказать миру, что способна считаться самостоятельной злодейкой. Она собирает собственную команду и проворачивает несколько крупных дел, чтобы на нее обратила внимание главная организация суперзлодеев «Легион смерти». Но в итоге она понимает, что признание других — ничто, а главное — любовь и уважение тех, кто всегда был рядом.

  • Сюжет второго сезона «Харли Квинн» не раскрывается.
  • Историю персонажа за 6 минут можно узнать в специальном видео КиноПоиска.
  • О том, как менялись женщины Готэма, КиноПоиск рассказывал здесь.
  • Первый сезон прямо сейчас доступен для просмотра только на КиноПоиск HD.
  • Второй сезон «Харли Квинн» будет выходить на КиноПоиск HD каждую субботу, начиная с 4 апреля 2020 года.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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