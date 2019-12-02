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Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

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Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссер вывесил хлопушку проекта, на которой изображен вероятный логотип картины и указано, что идут съемки 17-й сцены. «День первый», — подписал Ривз и отметил в посте оператора Грега Фрейзера.

Несмотря на то, что Ривз только объявил о старте съемок «Бэтмена», в сети уже появлялось несколько фотографий с площадки. Вероятно, в объективы камер попали пробы локаций — проверялось то, как актеры смотрятся в кадре, свет и прочие производственные мелочи. 

«Бэтмен» покажет, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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