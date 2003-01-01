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Роберту Паттинсону не терпится приступить к съемкам в «Бэтмене»

Сегодня, 15:27Обсудить0

В интервью Today Роберт Паттинсон признался, что с нетерпением ждет возможности появиться перед камерами в костюме Бэтмена. Актер не рассказал, каким именно станет Темный рыцарь в его исполнении, но заверил, что всецело верит в план Мэтта Ривза.

«Думаю, у Мэтта Ривза есть очень хорошая идея для фильма. Не терпится приступить к съемкам», — заметил Паттинсон.

О своем Бэтмене Паттинсон отказывается говорить не только по причинам высокой секретности, но и потому, что сам пока до конца не уверен, каким будет его персонаж. Сейчас актер активно тренируется с командой, работавшей с Киану Ривзом во время съемок «Джона Уика», и ждет, когда можно будет начать бегать по крышам и сражаться с преступностью.

«Мне очень нравится история этой роли. Мне нравится, как ее исполняли до этого, — продолжает актер. — Это очень, очень особенная роль, и, мне кажется, все были чрезвычайно осторожны… Все заботятся о персонаже, о его истории, относятся к нему с уважением. В студии это реально чувствуется. От этого невозможно отказаться, и я очень хотел сказать „да“».

Паттинсон также отметил, что, по его мнению, Бэтмен не является супергероем. Отчасти именно поэтому его и привлекла роль Темного рыцаря.

«Бэтмен не супергерой, — заявил Паттинсон. — Это не считается. У вас должны быть типа магические способности, чтобы считаться супергероем».

«Бэтмен» покажет, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Источник: Today

Нажмите «Буду смотреть», и мы предупредим вас, когда фильм выйдет в кино.

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