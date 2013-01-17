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Концепт-арты девятого эпизода «Звездных войн»: Заброшенные идеи Колина Треворроу

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В сети появились концепт-арты неснятой версии девятого эпизода «Звездных войн», над которой работал Колин Треворроу до увольнения. Вместе с фрагментами из сценария «Дуэли судеб» (как должен был называться фильм Треворроу) они дают примерное представление об альтернативном девятом эпизоде, который так и не появился на свет.

Кайло Рен сражается с видением Дарта Вейдера
Генерал Хакс кончает с собой после поражения Первого Ордена на Корусанте
Финн побуждает жителей Корусанта к битве против Первого Ордена
Призрак Люка останавливает меч Кайло Рена
Рей против монстра на планете Мортис
Рыцари Рен на корабле «Нод-9» гонятся за Рей и По на планете Бонадан
Финн, Роуз и C-3PO пытаются запустить маячок в храме джедаев на Корусанте
C-3PO оплакивает смерть R2-D2 во время битвы на Корусанте
Рей с новым двухклинковым световым мечом
Перекраска похищенной техники Империи
Лея и BB-8
Казнь на Корусанте
Штурмовики Первого Ордена против восстания на Корусанте
Планета Бонадан, где По жил с дедушкой
C-3PO и R2-D2 на нижнем уровне Корусанта
Рей тренируется с призраком Люка
Корусант под осадой Первого Ордена
Рей против Кайло Рена
Первый Орден против штурмовиков-дезертиров

Сценарий Треворроу кардинально отличался от того, что в итоге написали Джей Джей Абрамс и Крис Террио. Важную роль в «Дуэли судеб» играла столичная планета Корусант, на которой разворачивалась важная битва против Первого Ордена. Туда же прилетали Роуз и Финн, чтобы включить древний маячок, спрятанный в храме джедаев, и призвать галактику к борьбе с силами Кайло Рена.

В отличие от «Скайуокер. Восход», в версии Треворроу Рей использовала двухклинковый световой меч, напоминающий ее родной посох. Кайло Рен планировал уничтожить наследие ситхов и джедаев и сражался с видением Дарта Вейдера. В итоге «Дуэль судеб» подчеркивала мысль, заложенную в «Последних джедаях»: Силой может обладать кто угодно.

Девятый эпизод «Звездных войн», несмотря на низкие оценки критиков (52% «свежести»), хорошо показал себя в прокате, хотя и не смог повторить успех предыдущих частей с кассой в 1,03 млрд долларов.

Источник: Imgur

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