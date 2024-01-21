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Дени Вильнёв не против вернуться к «Бегущему по лезвию»

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В беседе с журналом Empire для специального выпуска о 100 лучших фильмах века Дени Вильнёв признался, что хотел бы в будущем вновь поработать над фантастической франшизой «Бегущий по лезвию». Режиссер, однако, уточнил, что речь точно не идет о сиквеле «Бегущего по лезвию 2049», а скорее, о некоем отдельном проекте, не связанном с прошлыми картинами.

«Это столь вдохновляющее место — мир „Бегущего по лезвию“, — говорит Вильнёв. — Для меня проблема — это слово „сиквел“. Мне кажется, кино нужны оригинальные истории. Но если вы спросите меня, хотел бы я вернуться в эту вселенную, то я скажу „да“».

«Это должен быть самостоятельный проект, — продолжил режиссер. — Что-то отрезанное от двух других фильмов. Детективная нуар-история в будущем. Я иногда просыпаюсь ночью, думая об этом».

«Бегущий по лезвию 2049», вышедший в октябре 2017 года, стал продолжением фантастической картины Ридли Скотта. Сиквел, действие которого разворачивалось спустя несколько десятилетий после событий оригинала, рассказывал об офицере полиции — репликанте Кее, чья задача — держать других репликантов под контролем. Однажды он становится обладателем секретной информации, которая ставит под угрозу существование всего человечества. Желая найти ключ к разгадке, Кей решает разыскать Рика Декарда, бывшего офицера специального подразделения полиции Лос-Анджелеса, который бесследно исчез много лет назад.

Сейчас Вильнёв работает над экранизацией фантастики Фрэнка Герберта «Дюна». В фильме заняты Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Джейсон Момоа, Зендея, Оскар Айзек, Дэйв Батиста, Джош Бролин, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем и многие другие. Релиз состоится 17 декабря 2020 года. В случае успешного проката режиссер займется продолжением.

Источник: Empire

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