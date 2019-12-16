Питер Сарсгаард сравнил съемки «Бэтмена» с музыкой группы Pixies

Представляя на встрече Ассоциации телевизионных критиков сериал «Допрос», Питер Сарсгаард рассказал о своих ощущениях от съемок в «Бэтмене» Мэтта Ривза, где он играет неизвестного персонажа. По словам актера, работа над картиной напомнила концерт его любимой группы Pixies.

«Актерский состав шикарный. Только из-за актерского состава, как мне кажется, он отличается от других фильмов о Бэтмене. В нем есть некая дерзость, он молодой, — говорит Сарсгаард. — С моей точки зрения, съемки напоминают о временах колледжа, когда я ходил слушать Pixies и чувствовал настроение их концерта. Вот что мне это напоминает — песню вроде „I Bleed“. Похожая энергия. Фильм не делается специально для молодых или старых, но в нем есть эта энергия хаоса».

Pixies — американская альтернативная рок-группа, образованная в Бостоне, штат Массачусетс, в 1986 году. Группа никогда не считалась сверхуспешной и первые годы даже не издавалась в Штатах, но была тепло принята в Великобритании и Европе. Группа распалась в 1993 году из-за сильных внутренних разногласий, но воссоединилась в 2004 году.

«Pixies были моей любимой группой. Я посетил, наверное, концертов двадцать, и здесь есть такое чувство единения. Очень эмоционально. Pixies были невероятно эмоциональной группой, и в этом плане „Бэтмен“ мне тоже кажется очень эмоциональным. Думаю, будет сильный фильм», — добавил Сарсгаард.

«Бэтмен» покажет, как Брюс Уэйн стал легендарным защитником Готэма. Зрители увидят 30-летнего Темного рыцаря, который уже сражается с преступностью на улицах родного города, но при этом продолжает разбираться в роли, которую для себя выбрал. Считается, что главным злодеем фильма станет Загадочник, который объединит остальных преступников против Бэтмена.

Съемки «Бэтмена» сейчас проходят в Глазго, Шотландия.

Источник: CinemaBlend

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